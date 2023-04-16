Любовный гороскоп на сегодня, 17 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:13, 16 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 17 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам может показаться, что Ваша половинка уютно устроилась у Вас на шее, да еще и нагло ножками болтает. Немедленно снимайте: Вам такая обуза не нужна. Впрочем, это ли не лучший способ привязать человека к себе – беспрестанно ему помогать и впоследствии стать для него незаменимым?







Телец

Устройте себе маленький праздник на двоих, благо повод сегодня будет. Постарайтесь под благовидным предлогом избавиться от многочисленных родственников и друзей, останьтесь наедине с Вашим самым любимым человеком. Звезды уверены, что вам есть что сказать друг другу или о чем вместе помолчать.



Близнецы

Вашему любимому человеку можно позавидовать, ибо Вы его сегодня будете понимать с полуслова и полувзгляда. Почаще бы вам такое взаимопонимание. Как известно, когда доктор сыт, то и больному легче: Ваша половинка будет счастлива, а значит, и Вам кусочек этого счастья перепадет.



Рак

В последнее время Вы были настолько заняты, что Ваша личная жизнь стала похожей на размытое пятно. Сбавьте обороты, чтобы получить удовольствие от тех вещей, ради которых стоит делать паузы.



Лев

В этот день Вас будет очень легко задеть за живое, ранить или обидеть. Конечно, Ваши родные, любимые и близкие это заметят и будут активно щадить Ваши чувства, однако и Вам следует за собой последить. Если Вы заранее будете знать, что причинит Вам боль, лучше этого по возможности избежать.





Дева

Похоже, звезды на небе сложились так, что Ваша, освещенная прочими, оказалась в самом центре. Сегодня Вас будут любить все, и никто ничего не попросит взамен. Только не капризничайте слишком сильно, желая использовать ситуацию по полной.



Весы

Сегодня Вам придется все делать быстро. И даже если судьба распорядится так, что именно в этот день Вам придется признаваться в любви Вашему любимому человеку или говорить с ним о расставании, делать это придется за максимально сжатый отрезок времени. Может, тогда лучше перенести подобный разговор?



Скорпион

Скорпионы сегодня могут попасть в ситуацию столь же неловкую, сколь и глупую, причем прямо у себя дома. Наибольшую опасность в этом отношении представляет водопровод — как бы вода не кончилась, в то время как Вы в душе намыливаться будете. Но возможны и более изощренные варианты. Будьте начеку, не дайте судьбе застать Вас врасплох на Вашей же территории.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек решит, что самый близкий путь к Вашему сердцу лежит через желудок, причем через любовь Вашего желудка к сладостям. Поэтому будьте готовы к тому, что Вас будут закармливать шоколадом, мармеладом, карамелью и другими сластями, не особо с Вами советуясь.



Козерог

В доме Козерогов в этот день может без их ведома произойти нечто, последствиями чего они будут не особенно довольны. Скорее всего, к кому-то из членов Вашей семьи нагрянут гости, и Вам придется то ли готовить для них, то ли убирать после их ухода, то ли сокрушаться, что это нашествие совершенно спутало Ваши планы.



Водолей

Ищите в глазах ближних сочувствие, а не восхищение. Когда найдете, будете знать, к кому следует обратиться за помощью в случае необходимости. Заодно выяснится, кому бессмысленно пускать пыль в глаза.









Рыбы

Сегодня Ваша личная жизнь претерпит значительные изменения, причем непонятно в какую сторону. Это предстоит решать Вам, но не сейчас, а спустя довольно длительный период времени, когда результаты сегодняшних поступков смогут предстать пред Вами во всей их красе.

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