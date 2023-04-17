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Любовный гороскоп на сегодня, 18 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 18 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:24, 17 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 18 апреля 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня звезды рекомендуют Вам и Вашему любимому человеку посвятить вечер культурной программе. Сходить вместе в театр, на концерт или хотя бы фильм какой-нибудь вместе посмотреть. А потом обязательно обменяться мнениями и впечатлениями! Ну и поцелуями, разумеется.



Телец
Сегодня не старайтесь научить чему бы то ни было Вашего любимого человека, вряд ли у Вас это получится. Вот охоту к тому, чтобы продолжать заниматься данным видом деятельности, у него это отбить может, причем хорошо и надолго. Лучше поощряйте его всячески – больше пользы будет.

Близнецы
Сегодня подходящий день для того, чтобы покричать с любимым человеком друг на друга. Не в смысле поссориться, а просто поиграть в ссору, выяснение отношений, глобальный скандал. И насмеетесь вволю, и напряжение снимете, и голосовые связки разработаете. Сколько пользы от простых громких звуков!

Рак
В этот день Вам стоит обратить особое внимание на настроение Вашего любимого человека и постараться максимально в него вписаться. То есть если ему грустно, а Вы вдруг начнете анекдоты рассказывать, ничего кроме раздражения, это в его душе не вызовет. Равно как и Ваши слезы посреди его праздника души.

Лев
Овнам следует выбросить из головы абсолютно все, что не касается семьи. Даже тень мысли о работе или, того ужаснее, о вечере, проведенном в тесной дружеской компании без участия любимого человека, будет караться немедленно и беспощадно. Рисковать не советуем.


Дева
Этот день лучше провести в кругу семьи. Умерьте свой пыл, забудьте старые обиды и примиритесь с домашними. Посмотрите вместе любимый фильм, но не отправляйтесь на просмотр новинки в кинотеатр — возможны разочарования и, как следствие, новый конфликт. Лучше выбрать какой-то надежный, уже опробованный вариант.

Весы
Сегодня Ваш любимый человек не захочет верить в то, что он где-то неправ по отношению к Вам, поэтому и не стоит ему об этом говорить. Просто постарайтесь сделать так, чтобы он решил, что до правильной мысли он додумался самостоятельно, без Вашей помощи и поддержки.

Скорпион
Сегодня Вам не стоит слишком решительно распоряжаться как Вашей судьбой, так и судьбой Вашего любимого человека. Это может оказаться чревато весьма неприятными последствиями, причем как для каждого из вас по отдельности, так и для вашего тандема в целом.

Стрелец
Сегодня Вам очень важно делать все для Вашего любимого человека бескорыстно, не ожидая ничего взамен, не прося, не требуя. Постарайтесь побыть абсолютным, стопроцентным альтруистом – и Вы увидите, насколько к лучшему изменятся отношения с Вашей половинкой.

Козерог
Не забывайте сегодня искренне и открыто благодарить Вашего любимого человека за все то хорошее, что он для Вас сделал, а сделал он немало. Пусть сегодня он почувствует, что он действительно нужен Вам, и Вам нужно все то, что он для Вас делает. Тогда вам еще очень долго будет вместе хорошо.

Водолей
Позаботьтесь сегодня о чистоте и уюте вашего гнездышка. Почему-то для Вашего любимого человека в этот день это будет особенно важно. И сами будьте приветливым хозяином, ласковым и предупредительным. Это будет лучшим подарком, который Вы сможете сделать Вашей половинке в этот день.



Рыбы
Сегодня лучше семь раз отмерить и один раз отрезать. Если вдруг захотите сказать своей половинке о том, что Вы ее любите или о том, что вам пора расстаться, не забудьте взвесить все «за» и «против». Ведь с последствиями таких фраз Вам придется жить большую часть Вашей жизни, если не всю жизнь целиком.

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Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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