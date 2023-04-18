Гороскоп на сегодня, 19 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:11, 18 апр 2023

Утро приносит много важной информации, причем поступать она может из самых разных источников. В это время стоит прислушиваться к интуиции, особенно если ее подсказки раньше не раз были вам полезны. Некоторым удастся по-новому взглянуть на проблемы, которые долго не удавалось решить. Могут кардинально измениться планы на будущее.







Вторая половина дня подходит для активных решительных действий, дает возможность многое изменить в жизни. Но вы должны быть готовы приложить усилия: без них едва ли удастся достичь нужного результата.



Овен

День обещает быть очень удачным с финансовой точки зрения. Чем усерднее вы работаете, тем более значительные суммы можете получить. День подходит для контактов с представителями органов власти, работниками государственных организаций. У самых деятельных Овнов будет шанс заручиться покровительством влиятельной особы, завоевать ее уважение и симпатию.



Телец

Звезды к вам благосклонны, и вы умело этим пользуетесь. Появляется возможность закончить старые дела и взяться за новые, которые вам действительно интересны. В союзниках и помощниках недостатка нет: окружающие готовы поддержать любую вашу идею и приложить усилия для ее воплощения в жизнь.



Близнецы

Удастся плодотворно поработать, если вы будете готовы к неожиданностям и не растеряетесь, если придется корректировать планы. Меняются (к счастью, в лучшую сторону) отношения с коллегами, руководством и деловыми партнерами. Ваши профессиональные позиции становятся более прочными. Можно заключать долгосрочные соглашения.



Рак

Подходящий день для решения важных вопросов. Можно строить долгосрочные планы и приступать к их воплощению в жизнь – успех не заставит себя ждать. Вы не только сами плодотворно трудитесь, но и умело управляете другими людьми, проявляете лидерские качества. Иметь с вами дело приятно, так что без хорошей компании вы не останетесь.



Лев

На легкие успехи лучше не рассчитывать, особенно если вы надеялись одержать победу над давним противником или заручиться поддержкой влиятельной особы. Союзники, раньше не подводившие вас, сейчас не торопятся на помощь, и справляться с проблемами приходится самостоятельно.





Дева

День связан с переменами: появляются новые интересы и вытесняют старые, происходит переоценка ценностей. Этот непростой процесс не лучшим образом сказывается на эмоциональном состоянии представителей знака – они становятся раздражительными и нетерпеливыми, предаются мрачным мыслям, часто дают волю дурному настроению.



Весы

Все идет не так уж плохо. Сегодня вы не создаете себе проблем, зато успешно решаете чужие. С самого утра настроившись на позитивный лад, вы никому и ничему не позволяете выбить вас из колеи, сохраняете оптимизм и душевное равновесие, что бы ни происходило. Возможны неожиданные деловые предложения. Оценивайте их здраво и спокойно, не позволяйте эмоциям взять верх над логикой.



Скорпион

Первая половина дня проходит очень удачно и приятно. Для многих представителей знака это время, когда можно заниматься любимым делом, не опасаясь чьей-то критики или просто негативного отношения. Есть шанс урегулировать какой-то давний профессиональный конфликт, найти человека, который поможет решить все рабочие вопросы.



Стрелец

Меньше работайте: в этот день стоит заниматься лишь самыми актуальными делами, отложив все, что может подождать. Вы легко отвлекаетесь, чаще обычного допускаете ошибки в расчетах, что может привести к незначительным, но досадным финансовым потерям. Возможно получение неприятных известий, партнеры могут не выполнить своих обещаний.



Козерог

День сложится удачно: сосредоточившись на действительно важных вещах и выбросив из головы разные пустяки, вы не только достигнете поставленных целей, но и сделаете гораздо больше, чем ожидали. Есть шанс оказать важную услугу влиятельной особе, которая в долгу не останется.



Водолей

Сложный и утомительный день. Решение даже самых простых задач отнимает гораздо больше времени, чем обычно. Трудности возникают и в деловых, и в личных отношениях; вы ссоритесь даже с людьми, к которым питаете самую искреннюю симпатию. В надежде поладить с руководством или произвести благоприятное впечатление на влиятельных людей Водолеи без устали демонстрируют свои достоинства, но ни к чему хорошему это все же не приводит.









Рыбы

День глупых вопросов, неприятных разговоров, назревающих конфликтов. Вы все время настороже, поскольку остро чувствуете, какие разрушительные и опасные последствия может иметь любое некстати сказанное слово. А вот окружающие позволяют себе неделикатность и бестактность, чем очень вас ранят.

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