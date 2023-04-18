Любовный гороскоп на сегодня, 19 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:14, 18 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 19 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек откроет Вам на что-то глаза, и Вы с удивлением для себя обнаружите, что все, что происходило с Вами до того, было Вами понято не совсем правильно или совсем не правильно. Постарайтесь быстро переоценить ситуацию и прийти к правильным выводам.







Телец

Сегодня Вам трудно будет найти общий язык с представителями старшего поколения. Поэтому лучше и вовсе при встрече с ними молчать и только мило улыбаться. Оптимальным будет общество Ваших сверстников. Поэтому в зависимости от возраста Вашей половинки принимайте решение, стоит ли сегодня с ней встречаться.



Близнецы

Сегодня Вы с Вашим любимым человеком окажетесь на «разных волнах», то есть будете с большим трудом понимать друг друга, даже выражаясь в общем-то понятными словами и общеупотребительными терминами. Может быть, язык жестов Вам поможет, хоть немного?



Рак

Сегодня ответ на давно мучающий Вас вопрос касательно Ваших отношений с любимым человеком Вы найдете в совершенно неожиданном месте. Возможно, заглянете в газету к попутчику. Может быть, услышите очередной рекламный слоган. В общем, будьте внимательны: подсказка совсем рядом.



Лев

Сегодня Вам предстоит сделать очень важный выбор, в котором Вам никто не сможет помочь, даже Ваш любимый человек. Впрочем, если Вы подойдете к данному действию со всей ответственностью, оно окажется вовсе не таким сложным, как могло бы показаться с самого начала.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно представить себе, что Вы его больше не любите и он Вам больше не интересен. Поэтому Вы можете вести себя как угодно, ибо Ваши действия не будут трактованы как попытка прекратить отношения, свести их на нет.



Весы

Вы можете радостно потирать руки: все идет по Вашему плану. Отношения развиваются ровно так, как Вы этого хотели, препятствий, вроде, не предвидится, так что можете считать себя великим стратегом и интриганом. Кстати, Вам с собой еще не скучно? Разнообразия не хочется?



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется понимать все, что Вы хотите ему сказать и даже то, что почему-то сказать не решаетесь. Поэтому на всякий случай будьте готовы к допросу с пристрастием или к пристальному взгляду «глаза в глаза», выпытывающему, выведывающему.



Стрелец

Кажется, пора задуматься о степени серьёзности ваших отношений и намерений. Вам хорошо вместе? Вы счастливы? Каждый день рядом с Вашей половинкой – это праздник? Так может, пришла пора поговорить о переходе на новый уровень? Только развивая ваши отношения, вы не даёте им стухнуть, затянуться ряской, превратиться в болото.



Козерог

Сегодня Вам очень захочется быть в глазах Вашего любимого человека единственным, лучшим в мире, неповторимым и незабываемым. Это окажется не так просто, однако Вам по силам и не такие задачи. Главное, чтобы Ваш любимый человек дал Вам полную обратную связь, желанную и ожидаемую.



Водолей

В отличие от других знаков зодиака, Вам построение совместных планов противопоказано. И вообще каких бы то ни было планов. Живите сегодняшним днем, цените каждую секунду вместе, можете даже устроить маленький праздник своей половинке. Главное – не думайте о завтрашнем дне.









Рыбы

Сегодня Вы поймете, насколько на Вашего любимого человека можно положиться в трудную минуту. Возможно, трудная минута случится и не с Вами, а с кем-то из близких ему людей, однако поведение его будет весьма показательным. Только и успевайте, что наблюдать и выводы делать.

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