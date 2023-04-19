Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:18, 19 апр 2023

День, подходящий для самостоятельной работы – и, в основном, интеллектуальной, а не физической. Сейчас не время объединяться в союзы и формировать команды: гораздо более эффективными будут независимые действия, предпринятые в соответствии с собственным планом. У тех, кто в последнее время имел проблемы с руководством, появится возможность наладить отношения, но для этого придется приложить усилия и проявить себя с лучшей стороны.







В личной жизни ситуация тоже складывается непростая. Многим влюбленным и супружеским парам трудно будет найти общий язык, поскольку сегодня даже совершенные альтруисты склонны «тянуть одеяло на себя».



Овен

Вас ждет трудный день. Влияние неблагоприятных тенденций сильно, придется собраться с силами, чтобы преодолеть все преграды, стоящие на вашем пути. Могут возникать разногласия с коллегами, есть опасность, что спор с руководством положит начало длительному конфликту. Следите за тем, чтобы любые ваши высказывания были предельно корректными.



Телец

День полон эмоций и переживаний, по большей части приятных. Вы хорошо понимаете окружающих, быстро догадываетесь об их истинных желаниях и намерениях, что помогает наладить отношения даже с теми, с кем вы раньше не находили общего языка. Благоприятный день для общения с женщинами.



Близнецы

Этот день не характеризуется высоким уровнем деловой активности, и гораздо лучше подходит для отдыха и восстановления сил, чем для тяжелой работы и утомительных занятий. Стоит как следует выспаться, побаловать себя вкусной и полезной едой, погулять. Финансовое положение может быть далеко не лучшим, что заставит отказаться от каких-то запланированных развлечений, но вы наверняка найдете способ отлично повеселиться, избежав больших расходов.



Рак

Не рискуйте – это не тот день, когда можно ставить на карту то, чем вы дорожите. Велика вероятность финансовых потерь, неудачных покупок. От похода по магазинам лучше воздержаться: вы наверняка приобретете нечто совершенно ненужное, пойдя на поводу у собственного каприза или слишком настойчивого продавца.



Лев

Первая половина дня складывается удачно. В это время вероятны и новые знакомства, и встречи с людьми, которые вам симпатичны и интересны. Благоприятной будет и ситуация в деловой сфере, удастся решить какие-то важные профессиональные задачи. Не стоит делать крупных покупок (за исключением запланированных ранее) и серьезных инвестиций.





Дева

Этот день будет очень напряженным и трудным. Вы оказались в плену противоречивых эмоций. Постарайтесь разобраться, что к чему, и только после этого двигайтесь дальше. Нежелательно иметь дело с влиятельными людьми, выступать на публике. Откажитесь от заключения сделок – они не будут удачными.



Весы

День во многом хорош, лишь середина его требует осторожности и самоконтроля. Воздержитесь от незапланированных покупок, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями, не доверяйте малознакомым людям, сколь бы приятным ни было то, что они говорят. Для реализации стоящего замысла придется выйти за рамки сложившихся традиций и общепринятых правил, многим Весам это не понравится.



Скорпион

Нужно немного сбавить обороты. Спешка в этот день крайне нежелательна, а во многих случаях и опасна. Позвольте событиям идти своим чередом, а пока присмотритесь к людям, которые вас окружают. Сейчас можно избавиться от ненужных связей, а также укрепить те отношения, которые могут быть вам полезны.



Стрелец

Возможны перемены в семье, причем они окажутся даже более серьезными, чем можно было ожидать. Однако вы не теряетесь в новой ситуации, быстро понимаете, как следует действовать и почему. Многие представители знака в этот день отважатся на любовные признания, и не пожалеют об этом.



Козерог

Хотя этот день складывается непросто, вы сможете добиться успеха, если подойдете к решению всех проблем ответственно и серьезно. Легкомыслие недопустимо даже в мелочах. Обсуждение важных вопросов желательно отложить: сегодня вам будет трудно настоять на своем, переубедить оппонентов. Нежелательно заключать сделки.



Водолей

Вы добьетесь больших успехов, если не дадите воли эмоциям, не совершите опрометчивых поступков под влиянием момента. Потерять душевное равновесие легко, а вот для того, чтобы вернуть его, потребуется принять меры. Тут помогут йога и медитация, а также несложные физические упражнения.









Рыбы

Поначалу все идет не так, как хотелось бы, но со временем налаживается. Поэтому не отчаивайтесь, что бы ни происходило – на деле ситуация не так сложна, как вам кажется. Сдаваться тоже не надо: некоторые преграды вы преодолеете не с первой, а со второй или третьей попытки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram