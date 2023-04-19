Любовный гороскоп на сегодня, 20 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:22, 19 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 20 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Вы и ваши отношения очень изменились за то время, что они существуют. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы решить: в худшую или лучшую сторону произошло сиё изменение. И если в худшую, то почему и что можно сделать для того, чтобы все исправить, наладить, починить?







Телец

Сегодня Вы будете настолько увлечены учебой или работой, что будете с трудом замечать Вашего любимого человека и его попытки обратить на себя Ваше внимание. Впрочем, звезды все же рекомендуют это сделать, иначе взаимопонимание из ваших отношений может уйти более чем надолго.



Близнецы

Вокруг Близнецов сегодня будет струиться энергия созидания и самосовершенствования. Звезды советуют воспользоваться этим и проявить себя в личной и семейной жизни с наилучшей стороны. Приберите в квартире — сделайте приятное супругу (супруге). Светила уверены, что легкий физический труд Вам сегодня на пользу.



Рак

В этот день Вам совместно с Вашим любимым человеком необходимо сделать доброе дело, причем доброе не только для Вас и для него, но и для окружающих. Пусть окружающими будет всего лишь бездомный котенок или заблудившийся прохожий, но от их благодарности вам станет теплей и светлей.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку захочется Вам напомнить о каких-то не самых приятных моментах из вашего совместного прошлого. Вам, естественно, вспоминать о нем не захочется, однако все же попытайтесь это сделать. Из своей истории иногда полезно извлекать уроки.





Дева

Оказывается, время, которое Вы с Вашим любимым человеком провели порознь, не прошло даром ни для Вас, ни для него. Сегодня Вы с удивлением для себя обнаружите, что вы оба довольно сильно изменились, а значит, и ваши отношения сейчас не такие, какими были раньше. Лучше или хуже?



Весы

Сегодня Вам захочется вести себя нетривиально и очень весело, особенно в обществе Вашего любимого человека. Однако велика вероятность того, что он Ваше бодрое и развеселое настроение разделять не будет непосредственно Ваша половинка, поэтому не рассчитывайте на нее слишком сильно.



Скорпион

Сегодня благоприятный день для первого поцелуя с Вашим новым любимым человеком, а также для любого рода развития отношений. Главное, не делать резких движений навстречу новой любви, иначе можете спугнуть ее, и она убежит в неизвестном Вам направлении.



Стрелец

Подходящий день для воссоединения двух одиноких сердец. Если Ваше давно занято, Вы можете попытаться связать два других сердца — возможно, и получится.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется понимать Вас с полуслова, даже если таковая возможность ему вдруг и представится. Что ж, значит, Вам придется все объяснять ему помногу раз, максимально доступно и теми словами, которые он не сможет трактовать двояко.



Водолей

Водолеям сегодня могут осторожно намекнуть, что у них появились настоящие рога, большие и ветвистые. Не верьте — Вам завидуют. Не у каждого любимый так хорош, чтобы интересовать других, а раз Вам такое говорят, значит, Ваша половинка действительно хороша. Это повод для гордости.









Рыбы

Главное для Вас сегодня — не переусердствовать. Вам, очевидно, предстоит кое-какая работа в собственном доме, требующая немалых усилий и смекалки. Может быть, Вы давно уже не переклеивали обои в гостиной, или не переставляли мебель в спальне? Звезды советуют в качестве помощников родителей – им будет приятно, что о них не забывают.

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