Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:03, 20 апр 2023

Будьте внимательны и осторожны. Необдуманные поступки могут обернуться большими неприятностями, особенно в профессиональной сфере. Не стоит доверять малознакомым людям, если они явно пытаются заинтересовать вас, не скупятся на обещания и лесть. Скорее всего, вас просто заманивают в ловушку. В трудные моменты лучше обращаться к проверенным союзникам, они не откажут в поддержке.







Важно избегать переутомления. Нежелательно переоценивать свои силы, брать на себя слишком много. Стрессовые ситуации могут вызвать головные боли и бессонницу, привести к обострению хронических заболеваний.



Овен

Сегодня вам будет трудновато. В первой половине дня влияние позитивных тенденций будет порой ощущаться, но постепенно оно пойдет на спад. Возможны вспышки гнева, есть опасность, что они не на шутку осложнят ваши отношения с близкими людьми.



Телец

Не самый благоприятный день для общения: вы с трудом находите общий язык с окружающими, чаще обычного позволяете себе резкие и обидные высказывания. У руководства возникают претензии к вам, да и коллеги не всегда вас одобряют, так что атмосферу на работе доброжелательной не назовешь. Но вы не позволяете конфликтам разгореться, вовремя идете на уступки.



Близнецы

День приносит трудности, но вы справляетесь с ними быстро и не теряете оптимизма. Столкнувшись с проблемами, вы легко находите людей, которые помогут решить их, совершенно очаровываете всех, с кем имеете дело. Для начала серьезных романтических отношений этот день не подходит, а вот против кокетства и флирта звезды ничего не имеют.



Рак

Этот день складывается неплохо, хотя некоторых Раков будет раздражать слишком медленное развитие событий. Не пытайтесь подгонять окружающих, лучше попытайтесь приноровиться к неспешному ритму – вы быстро поймете, что он помогает экономить силы. Раков сегодня отличают от представителей других знаков терпение, деликатность, такт; так что не стоит удивляться тому, что люди тянутся именно к вам.



Лев

Отличный день; вы прекрасно справляетесь со всеми делами, за которые беретесь, и в помощи практически не нуждаетесь. Более того, вы не упускаете возможности поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации, дать хороший совет другу, который в нем нуждается. На любых светских мероприятиях вы будете в центре внимания, легко станете душой даже совершенно новой для вас компании.





Дева

Не упустите возможность научиться чему-нибудь – пусть даже совершенно бесполезному. Информация, полученная в этот день, рано или поздно пригодится. День подходит для общения, удается наладить деловые контакты. Возможны переезд или смена работы, то и другое пойдет на пользу.



Весы

День складывается не самым удачным образом. Большая часть неприятностей возникает по вашей вине: вы забывчивы, рассеянны, постоянно что-то упускаете из виду, часто витаете в облаках, когда окружающие пытаются поговорить с вами о чем-то важном. Могут возникнуть конфликты с людьми, склонными смотреть на вещи консервативно и соблюдать все традиции; таким особам кажется, что вы ведете себя вызывающе.



Скорпион

День довольно спокойный, не приносящий неприятных неожиданностей, не заставляющий вас волноваться. Неплохо проходят деловые встречи, однако вы чувствуете, что соглашения, достигнутые в этот день, еще не раз будут пересмотрены, и не возлагаете серьезных надежд на плодотворное сотрудничество.



Стрелец

Вы сможете не только решить массу разнообразных задач, но и сделать мир лучше. Появляется ощущение (и оно не лишено оснований), что для вас нет совершенно ничего невозможного. Вероятны новые знакомства, встречи с людьми, которые помогут вам раскрыть лучшие грани вашего характера, понять, что вы гораздо более замечательная личность, чем казалось раньше.



Козерог

Не волнуйтесь: этот день сложится удачно, даже если поначалу вы не будете ожидать от него ничего подобного. Выручает умение ладить с людьми, в том числе малознакомыми, обаяние часто помогает в решении деловых вопросов. День подходит для встречи с потенциальными работодателями и деловыми партнерами.



Водолей

День пройдет неплохо, если вам удастся удержаться от опрометчивых поступков. Помните, что любое действие нужно как следует обдумать; неплохо было бы прислушаться к советам опытных союзников и старших родственников. Не сразу удастся поладить с женщинами, но вы будете достаточно терпеливы и в конце концов найдете с ними общий язык.









Рыбы

Подходящий день для того, чтобы завязать новые знакомства – вскоре они окажутся полезными. Вы производите самое лучшее впечатление на тех, с кем имеете дело, легко завоевываете симпатии. Не исключено начало романтических отношений, которые изменят вашу жизнь.

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