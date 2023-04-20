Любовный гороскоп на сегодня, 21 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:06, 20 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 21 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы с большой вероятностью можете допустить довольно досадную ошибку, которая серьезно испортит Ваши отношения с любимым человеком. Чтобы этого не случилось, звезды рекомендуют быть внимательнее и не предпринимать рискованных действий.







Телец

Сегодня что бы Вы ни делали, Вам очень нужно будет одобрение Вашего любимого человека, даже если он в данном вопросе вообще ничего не понимает. Звездам сложно объяснить причину такой непонятной зависимости, однако то, что она будет — это факт. Вашей половинке придется с этим смириться.



Близнецы

Сегодня Вы сделаете несколько досадных ошибок во время общения с Вашим любимым человеком, однако они не должны огорчить ни Вас, ни его, поскольку от ошибок не застрахован никто, и вы как люди здравомыслящие это понимаете. Разве что неприятный осадок на душе останется.



Рак

Ракам следует обновить давно не поддерживаемые родственные связи. Постарайтесь вспомнить, нет ли у Вас какой родни, с которой сегодня можно было бы пообщаться. Если получится, Вы можете быть приятно удивлены.



Лев

Сегодня Ваш любимый человек будет задавать Вам много разных интересных вопросов, на которые Вам ответить будет вовсе не так просто, как хотелось бы. Однако все же постарайтесь удовлетворить его любопытство: интересно будет в итоге и Вам, и ему. Много нового узнаете!





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что он недостоин того, чтобы находиться с Вами рядом. Ваша цель – убедить его в обратном, если Вы, разумеется, хотите продолжать с ним отношения. От степени Вашей убедительности будет зависеть яркость блеска в его глазах.



Весы

Наверняка Ваш любимый человек когда-то писал стихи, рассказы или песни. Уговорите его сегодня на то, чтобы он показал Вам свои творения былых лет. Может быть, они и не будут шедеврами по форме, зато по содержанию дадут Вам пищу для размышлений на тему того, каков тот человек, которого Вы любите.



Скорпион

Нынче Вы можете узнать о себе нечто новое, однако уже совершенно неактуальное. Может, Вам расскажут о том, каково было впечатление, произведенное Вами на первом свидании — посмеетесь вместе.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто ответить Вам на все Ваши вопросы честно, искренне, откровенно и быстро, поэтому не стоит требовать от него слишком многого и искать глубокий смысл в каждом произнесенном им слове. Может статься и так, что вышеупомянутого смысла не будет в его речах и вовсе.



Козерог

Неприятности на работе не дадут Вам в этот день как следует расслабиться в кругу семьи. Однако звезды не советуют Вам приносить вечером с собой негативную информацию домой. Будьте терпеливы и предупредительны. У всех могут быть проблемы, и если каждый будет выплескивать их на окружающих, начнется третья мировая война.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно-таки непросто решиться на тот или иной ответственный шаг, который в корне изменит Ваши с ним отношения. Однако Вы можете неосознанно подстегнуть его к этому каким-то своим словом, делом или даже Вашим наличием рядом.









Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Вам создать для Вашего любимого человека максимальный уют. Конечно, оптимальным вариантом был бы затопленный камин или испеченные в печке пирожки, однако можно ограничиться и уютным ночником над кухонным столом, на котором будет стоять потрясающе вкусный ужин из духовки.

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