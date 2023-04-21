Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:28, 21 апр 2023

Не пытайтесь достичь всех своих целей немедленно, запаситесь терпением: сегодня оно особенно важно. Люди, пытающиеся справиться с работой как можно быстрее, не уделяющие достаточно внимания деталям, совершают одну ошибку за другой. Если же вы постараетесь ничего не упустить из виду, то сможете решить даже очень сложные задачи.







Старайтесь избегать напрасных расходов. В желании бросать деньги на ветер, которое сегодня появится у многих, нет ничего хорошего. Старайтесь быть внимательнее к близким во второй половине дня: это позволит избежать многих проблем в будущем.



Овен

Первая половина дня – не лучшее время для поездок за рулем, равно как и для любой другой деятельности, требующей осторожности и высокой концентрации внимания. Вы спите на ходу, а потому то и дело допускаете промахи, которых в другой ситуации избежали бы. Нежелательны контакты с влиятельными людьми.



Телец

Начало дня – весьма сложное время. Вы стараетесь сохранять спокойствие, смотреть в будущее без страха, но вывести вас из равновесия очень легко, и люди, не слишком дружелюбно настроенные, охотно этим пользуются. Радуйте и балуйте себя при каждой мало-мальски удачной возможности.



Близнецы

Просто будьте собой, и у вас все получится. Это один из тех редких дней, когда для получения желаемого не нужно прикладывать особенных усилий. И дело не только во влиянии позитивных тенденций, но и в том, что вы правильно оцениваете свои силы и не ставите перед собой недостижимых целей.



Рак

Хоть день и складывается не слишком удачно, вы не теряете оптимизма – и правильно делаете. Рано или поздно вы добьетесь желаемого, а когда именно это произойдет, зависит только от вашей настойчивости. Вашими союзниками становятся люди, раньше занимавшие нейтральную позицию или даже поддерживавшие ваших недоброжелателей.



Лев

В начале дня трудностей не избежать. Это сложное время полно конфликтов, разногласий, противостояний и борьбы. У Львов, даже самых милых и дружелюбных, неожиданно появляются враги, с которыми просто необходимо сражаться. Могут возникнуть трудности на работе. Действовать приходиться самостоятельно, ведь вы просто не знаете, на кого могли бы положиться.





Дева

Ваши поступки не поддаются логическому объяснению, а потому ставят соперников и недоброжелателей в тупик. А все потому, что вы руководствуетесь собственной интуицией, которая ведет вас к цели. Возрастает творческий потенциал, вы постоянно придумываете что-то новое, выходящее за привычные рамки.



Весы

Проблемы не исключены, но они столь незначительны, что о них больше и говорить не стоит. А вот об успехах и победах можно побеседовать. Этот день ознаменуется значительными достижениями, благодарить за которые стоит вашу интуицию, которая сейчас остра чрезвычайно. Можно браться за новые дела; быстро и блестяще довести их до конца помогут люди, которым вы некогда оказали важные услуги.



Скорпион

Придется поволноваться, но все спорные и сложные ситуации разрешатся благоприятным для вас образом. И дело здесь не только в том, что вам везет, но и в том, что вы быстро принимаете правильные решения и воплощаете их в жизнь, ни с кем не советуясь – и таким образом не тратите время на пустые разговоры.



Стрелец

День отличается неблагоприятным эмоциональным фоном, вы многое видите в мрачном свете. Позже, обдумывая произошедшие события, вы даже не сможете понять, почему они произвели на вас столь сильное впечатление. Отвлечься, настроиться на позитивный лад помогает творчество любого рода.



Козерог

Необходимо определиться с планами на будущее, и сделать это лучше до того, как вы приступите к их реализации. Полезно не только самостоятельно взвесить все «за» и «против», но и посоветоваться с человеком, жизненному опыту и знаниям которого вы доверяете.



Водолей

Непросто складываются отношения с близкими людьми. Вы не решаетесь рассказать о том, что вас беспокоит и тревожит, храните молчание, когда следовало бы громко заявить о своих желаниях. Ссор как таковых можно избежать, а вот взаимного недовольства, затаенных обид – едва ли.









Рыбы

Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, общение с которыми откроет для вас новые горизонты. Будет возможность урегулировать разногласия, мешавшие вашему карьерному росту и самореализации. Успехов в работе смогут добиться Рыбы, чья деятельность требует общения, публичных выступлений, посещения светских мероприятий.

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