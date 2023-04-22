Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:01, 22 апр 2023

Очень насыщенный день. Многие переживают из-за пустяков, принимают близко к сердцу события, на которые в другое время не обратили бы внимания. Часто возникают разногласия, могут ссориться даже люди, которые прежде отлично ладили. К счастью, все трудности носят временный характер, поэтому и серьезные конфликты маловероятны.







Для успеха в любой сфере жизни важно реально смотреть на вещи. Если вы предпочитаете мечтать и фантазировать, то рискуете потерпеть неудачу, упустить свой шанс. Возможны финансовые потери, неудачные покупки.



Овен

День не обещает больших успехов. Перед вами не стоит интересных задач, решение которых могло бы привлечь к вам внимание сильных мира сего. Возникают разногласия с недавними партнерами. Люди, которым вы некогда очень помогли, отказываются оказать вам ответные услуги. Попытка наладить деловые отношения с новыми знакомыми оборачивается разногласиями и спорами.



Телец

Придется заниматься неинтересными и трудными делами, причем не только своими, но и чужими. Деваться некуда – возьмитесь за работу с тем усердием, которое проявляете обычно, и постарайтесь справиться с ней как можно быстрее, чтобы осталось время на более приятные занятия. Любители откладывать решение сложных проблем на неопределенный срок рискуют столкнуться с неприятностями, если не станут сопротивляться этой пагубной склонности.



Близнецы

Отложите принятие судьбоносных или просто важных решений на другое время. Однако успешно будет выступление в присутствии многочисленной аудитории. Вы сможете проявить себя и в профессиональной сфере, что благоприятно скажется на карьере.



Рак

Все свои идеи вы считаете блестящими, но окружающие не разделяют вашей точки зрения. Это кажется ужасно обидным, вы огорчаетесь не на шутку, ссоритесь с теми, с кем раньше отлично ладили. Возможны финансовые потери. Сделки, заключенные в спешке, не принесут прибыли.



Лев

Неблагоприятен эмоциональный фон дня. Вы легко теряете душевное равновесие, расстраиваетесь из-за пустяков, всерьез переживаете из-за событий, на которые в другое время просто не обратили бы внимания. Окружающие призывают вас успокоиться, смотреть на вещи проще, но к таким советам вы не прислушиваетесь.





Дева

Хороший день для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Сегодня вам будет нетрудно отказаться от вредных привычек и приобрести полезные; даже маленькие победы над собственными слабостями вас очень радуют. Если вы беретесь за сложные дела, не отказывайтесь от помощи, которую наверняка предложат знакомые и друзья.



Весы

Вы настроены оптимистично, не теряете уверенности в своих силах, даже если возникают трудности. Проблемы этого дня действительно не назовешь сложными: они разрешимы. Вы легко находите союзников, даже самые необычные ваши идеи получают поддержку окружающих. Возможно получение неожиданных деловых предложений, появление новых возможностей для профессионального роста.



Скорпион

Удачный день, отлично подходящий для реализации давних замыслов. У вас хорошо получается почти все, за что вы беретесь; есть шанс добиться успеха даже в совершенно новых делах. Вы быстро усваиваете новую информацию, легко учитесь тому, что вскоре окажется вам полезным. День очень хорошо подходит для любых встреч, посещения светских мероприятий. Есть шанс завязать полезные знакомства.



Стрелец

День плодотворной работы, решения интересных задач. Вы с неподдельным энтузиазмом беретесь за новые дела и быстро добиваетесь успеха, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Окружающие не всегда успевают задачи, порой это будет раздражать, но чувство юмора поможет справиться с негативными эмоциями.



Козерог

Вас очень легко вывести из равновесия, и недоброжелатели этим пользуются: действуя под влиянием эмоций, вы совершаете ошибки, которых в другом случае не допустили бы. Поэтому старайтесь все же сохранять спокойствие, не поддавайтесь на провокации, а приняв решение, не забывайте обсудить его с теми, кому доверяете.



Водолей

Утро этого дня требует осторожности в делах. В это время нежелательно подписывать важные документы, заключать сделки, обсуждать вопросы, касающиеся долгосрочного сотрудничества. Вы склонны давать обещания, которые едва ли сможете сдержать. Но постепенно влияние позитивных тенденций набирает силу, вы чувствуете себя более уверенно, понимаете, как следует действовать, чтобы избежать проблем.









Рыбы

Не пытайтесь взять на себя ответственность за все, что происходит вокруг: многие события этого дня никак не связаны с вашими поступками, и уж тем более не являются следствием ваших ошибок. Поэтому не стоит тратить время, анализируя прошлое и сожалея о промахах – сосредоточьтесь на текущем моменте, и вы непременно поймете, что нужно сделать, чтобы сбылось ваше давнее желание.

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