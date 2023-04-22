Любовный гороскоп на сегодня, 23 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:04, 22 апр 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам придется стать для Вашего любимого человека страшим другом, мудрым родителем или наставником. Он совсем запутался в своих проблемах и переживаниях и, вполне возможно, сам даже этого не осознает. Тихо и ненавязчиво, чтобы не вызвать в нем раздражение, наставьте его на путь истинный. Вы-то точно знаете, где этот путь находится.







Телец

Вашему любимому человеку не позавидуешь: у Вас сегодня прорежутся зубки, и Вы будете старательно их всем демонстрировать. Что ж, собственное мнение по любому вопросу – это, конечно, важно, равно как и непосредственное поведение и экстравагантный стиль, но о близком Вам человеке и о том, что ему может быть за Вас стыдно, тоже подумать стоит.



Близнецы

Сегодня Вам стоит выкроить хотя бы минутку на откровенный разговор с Вашим любимым человеком. Этот разговор может дать больше, чем различные намеки, угрозы или попытки доказать что-то действиями или их отсутствием. Впрочем, Вы сами в этом убедитесь, как только попробуете.



Рак

Звезды спешат посоветовать Вам не слишком сильно рассчитывать на успех в этот день. Все Ваши усилия сегодня могут пойти прахом по причине столь ничтожной, что поверить в это будет невозможно.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто пойти Вам на уступку, ибо для этого ему придется немного сломать себя, свои принципы, жизненные устоит и представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Может быть, Ваше желание не стоит таких жертв с его стороны?





Дева

Сегодня Ваш любимый человек будет чрезвычайно расстроен Вашим поведением, о чем не преминет Вам сообщить. Постарайтесь как можно более адекватно отреагировать на его замечания и поступать в соответствии с ними, если это хотя бы теоретически возможно.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку покажется, что Вы очень изменились за то время, что он Вас не видел, причем не только по поведению или характеру, но даже и внешне. Это, несомненно, изменит Ваши с ним отношения, но насколько сильно и в какую сторону – неизвестно.



Скорпион

Что бы с Вами сегодня ни случилось, постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Они будут жизненно необходимы Вашему любимому человеку, потому что у него с подобным подвигом могут возникнуть проблемы. Смиритесь с тем, что в этот день Вы сильнее, и благополучие вашего тандема зависит лишь от Вас.



Стрелец

Будьте сегодня терпимы к капризам Вашей второй половинки. Их сегодня будет более чем достаточно и хватит на целый взвод очень терпеливых и бескрайне любящих людей, однако выдержать этот натиск Вам придется в гордом одиночестве. Потом сами же себе сможете медаль выдать — за отвагу.



Козерог

Семейная жизнь Козерогов сегодня не претерпит изменений, да и новостями баловать не будет. Ну и отлично, как известно, отсутствие новостей – отличная новость само по себе. А в следовании сложившемуся распорядку действий тоже ничего дурного нет.



Водолей

Вы чересчур много внимания уделяете себе любимому. Звезды советуют Вам в этот день немного пересмотреть свои жизненные взгляды и обратить внимание на других. На супруга, например. Возможно, Вашей половине тоже есть, о чем рассказать, но сквозь поток Ваших излияний просто не прорваться.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек захочет Вам показать себя с лучшей стороны, в честь чего будет долго рассказывать о своих достижениях, подвигах и свершениях. Постарайтесь не улыбаться на все эти его попытки снисходительно и не смотреть свысока. Лучше искренне восхититесь: он ведь и впрямь замечательный.

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