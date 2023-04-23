Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:39, 23 апр 2023

Благоприятный день. Многое получается хорошо, часто удается быстро принять правильные решения, понять, что нужно делать, чтобы добиться нужного результата. Вероятны приятные сюрпризы, хорошие новости. Можно браться за новые дела; часто они не так сложны, как кажется на первый взгляд.







Стоит прислушаться ко мнению окружающих, часто оказываются полезными советы давних знакомых. Сегодня даже спокойные, уравновешенные люди остро реагируют на то, что происходит вокруг, могут утратить равновесие, под влиянием эмоций допустить ошибки.



Овен

Будьте осторожны: в этот день вы склонны обманывать себя, и легко можете зайти в тупик. Неоднозначны отношения с окружающими – вы ищите понимание не там и не у тех, тянетесь к людям, которым вы неинтересны и не нужны. Не забывайте о старых друзьях, ведь именно они могут вам помочь.



Телец

Яркий, запоминающийся день, полный интересных событий. Нагрузки возрастают, дел становится все больше, но вас это совершенно не пугает. Готовность действовать быстро и принимать важные решения буквально на ходу дает вам огромное преимущество над недоброжелателями.



Близнецы

Чем больше вы двигаетесь, тем лучше себя чувствуете, поэтому прогулка или посещение спортзала сегодня будут очень кстати. А вот длительная сидячая работа утомляет больше обычного, поэтому не забывайте делать перерывы, даже если дел будет очень много. Кроме того, в этот день пищеварительная система будет особенно уязвимой, поэтому лучше отдать предпочтение здоровому питанию.



Рак

Нет таких трудностей, которые вы не смогли бы преодолеть сегодня. Изобретательность и находчивость представителей знака поражают окружающих. Раки находят выход из сложных ситуаций, выводят врагов на чистую воду, выручают друзей, отстаивают свою точку зрения в спорах с влиятельными людьми.



Лев

Воздержитесь от масштабных начинаний и будьте, по возможности, скромны в желаниях. Это неблагоприятный день, и сегодня вам едва ли удастся добиться поставленной цели, особенно если она высока и благородна. Нежелательно тратить деньги и решать финансовые вопросы. Возможны ошибки в расчетах (причем ошибаетесь вы преимущественно в невыгодную для себя сторону).





Дева

Обстоятельства складываются благоприятно, и вы добьетесь неплохих результатов, если будете последовательны и откажетесь от необдуманных действий. Избегайте тесных контактов с излишне эмоциональными людьми – сегодня вам будет трудно сопротивляться их нежелательному влиянию.



Весы

Секрет успеха – в спокойствии. Именно к нему вы и стремитесь, но, к сожалению, справиться с эмоциями удается не всегда. Особенно опасны приступы мелкой раздражительности: за день их накапливается много, и сдерживаться становится все труднее.



Скорпион

Близкие родственники преподнесут сюрпризы, которые поначалу могут показаться неприятными. Старайтесь контролировать свои эмоции, не давайте воли раздражению и гневу, иначе конфликта не избежать. Спокойно проанализировав ситуацию, вы поймете, что все сложилось не так уж плохо, и даже догадаетесь, как использовать ситуацию в своих интересах.



Стрелец

Прекрасный день. Настроение у вас отличное, победоносное – так что смело беритесь за любые дела и будьте уверены, что победы не заставят себя ждать. Отличный день для новых знакомств: люди, которых вы встречаете сегодня, способны украсить вашу жизнь. Очень хорошо день подходит для поездок, а также любых занятий, способствующих расширению кругозора.



Козерог

Вы раздражаетесь из-за пустяков и не задумываетесь о том, чтобы сдержать негативные эмоции, поэтому в первой половине дня вероятность ссор и серьезных конфликтов очень велика. Вы всем говорите то, что думаете – и друзьям, и коллегам, и людям, от которых зависит развитие вашей карьеры.



Водолей

Приходится иметь дело с довольно неприятными людьми, вынужденное общение быстро утомляет. Однако будет в нем и польза – у вас появится шанс взглянуть на события последнего времени с другой точки зрения, понять, что вы делали неверно, а в чем были совершенно правы. Нежелательно строить долгосрочные планы, велика вероятность, что придется их корректировать.









Рыбы

Сложный, противоречивый, в большинстве случаев – неудачный день. Лишь немногим Рыбам удается справиться и с негативными тенденциями, и с собственными слабостями, преодолеть все трудности. Желательно действовать самостоятельно, поскольку в этот день вам нелегко будет найти общий язык с другими людьми. Часто вы ведете себя неделикатно, бестактно.

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