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Любовный гороскоп на сегодня, 24 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 24 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:42, 23 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 24 апреля 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сегодняшний вечер стоит провести за просмотром любимых фильмов. Можно совместно любимых – а можно любимых Вами или Вашей половинкой. Возможно, обмен мнениями или обоюдное восхищение сделают вас еще ближе друг другу. В любом случае, вечер получится замечательный.



Телец
Кажется, слово «диалог» — это не про ваши отношения. Один из вас постоянно произносит длинные монологи, а второй — внимательно слушает. Обсудите, устраивают ли вас эти роли. Возможно, Ваша молчаливая половинка давно хочет Вам что-то сказать или говорливая — узнать что-либо и о Вашей жизни.

Близнецы
Благоприятный день для совместных поездок за город. Настолько благоприятный, что ради такой поездки просто необходимо отложить в сторонку все остальные дела. Просто именно сегодня и именно за городом, на природе, произойдет между вами то, что вы так давно ждали. И чего прождали бы еще очень долго, если бы не послушались совета звезд.

Рак
Пусть сегодня у Вас будет цветочный день! Причем совершенно не обязательно тратить деньги на букет. Просто найдите время и сходите вместе в сад, в оранжерею, в музей, наконец — туда, где цветов много. Настоящих или нарисованных — не столь важно. И при всех этих цветах, в окружении ярких красок и потрясающих ароматов признайтесь в любви.

Лев
Говорят, ничто так не сближает, как совместная работа. Неплохо было бы организовать что-нибудь вроде коллективного трудового подвига — любые другие способы времяпрепровождения, скорее всего, приведут к ссоре.


Дева
В этот день даже самые неприятные с первого взгляда события обернутся для Вас пользой в личной жизни. Потерянный мобильник станет поводом для встречи с прекрасным незнакомцем или незнакомкой аналогичного свойства, уехавший из-под носа автобус заставит Вас пройтись пешком, в результате чего Вы тоже сможете встретить свою судьбу, и так во всем. Главное, постарайтесь не упустить свой шанс!

Весы
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что Вы личность самодостаточная и цельная, и в принципе спокойно можете обойтись без него. Только вот с ним Вам уютнее, теплее и радостнее – попробуйте ему это объяснить. Пусть это станет для него важным аргументом.

Скорпион
Сегодня не следует относиться к чему бы то ни было чересчур серьезно. Пожалуй, даже к советам звезд. Постарайтесь верить только себе и своим чувствам, не оглядываясь на посторонние факторы. Ваш любимый человек обязательно это заметит и оценит. Ему наверняка нравятся самостоятельные и самобытные личности.

Стрелец
Если Вы давно хотели познакомить Вашу половинку с родителями, то сегодня самый подходящий для этого день. Проинструктируйте молодого человека на тему того, какие цветы предпочитает Ваша мама, а девушку – как лучше одеться, чтобы не разочаровать папу. И все у Вас получится!

Козерог
Сегодня ситуацию, которая сложится в Ваших отношениях с любимым человеком, никак нельзя будет назвать привычной. Придется адаптироваться к новым условиям, приноравливаться к незнакомым правилам игры. Ваша половинка будет Вам в этом способствовать: в конце концов, ей это тоже нужно.

Водолей
В этот день Ваш любимый человек не будет соответствовать Вашим представлениям о том, каким он должен быть в идеале, поэтому множество придирок с Вашей стороны неизбежно. Но, в конце концов, он не виноват, что так получилось и что Вы придумали для себя недосягаемый идеал.



Рыбы
Для Рыб сегодня основной проблемой станет финансовая — придется обдумывать, как потратить крупную сумму денег. Обсудите это с супругом (супругой) и решите, лучше ли купить новую машину (можно стиральную) или отложить на поездку в какую-нибудь экзотическую страну (в Монголию, например).

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Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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