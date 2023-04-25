Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:13, 25 апр 2023

Сегодняшнему дню суждено сыграть важную роль в вашем будущем: именно сейчас закладываются основы для получения будущих результатов, поэтому стоит позаботиться о поиске дополнительных источников доходов или посвятить какое-то время работе над перспективными проектами. Важную роль во всех делах играет человеческий фактор, появляются новые лидеры, причем как локального, так и всемирного масштаба. Для тех, кто всерьез собирается заняться политической карьерой, пришло время делать первые практические шаги на этом поприще. Помните, что они не должны быть слишком решительными: пока вы лишь исследуете новую для себя территорию. Активизируется также деятельность общественных организаций. Единственным способом решения спорных вопросов и конфликтов остается компромисс.







На финансовых рынках продолжится стабилизация. Эмоциональный фон дня достаточно позитивен. День располагает к личному общению: легко и интересно будут складываться контакты с детьми, и в семье. Сегодня может проявиться желание командовать любимыми - кому-то из вас надо будет уступить.



Овен

Удачно складывается первая половина дня. Это подходящее время для новых начинаний любого рода. Не бойтесь браться даже за те дела, о которых имеете лишь самое отдаленное представление — вы быстро во всем разберетесь и добьетесь успехов. Гармонично складываются любые отношения, начинающиеся в данный период, вы легко понимаете, с кем сможете поладить, а с кем — нет.



Телец

Первая половина дня – наиболее спокойное и плодотворное время, которое нужно постараться провести с пользой. В этот период стоит заниматься делами, которые вызывают у вас неподдельный интерес. Доверяйте своей интуиции, прислушивайтесь к ее подсказкам внимательнее, чем к советам со стороны.



Близнецы

Хорошо начинать как новые проекты, так и доводить до конца старые. Особенно успешно решатся дела в сферах коммуникаций, высоких технологий. Ваши идеи могут заинтересовать окружающих, и вы найдете среди них единомышленников.



Рак

Насыщенный день. У вас много дел, в том числе важных, поэтому каждая минута будет на счету. Избегайте пустых разговоров, отдайте предпочтение занятиям, позволяющим немедленно получить реальный результат. Вы склонны отказываться от помощи, которую предлагают окружающие, а зря – приняв ее, вы могли бы значительно облегчить себе жизнь.



Лев

Львам нужно учиться сдерживать свои порывы: сегодня это просто необходимо. Эмоциональный фон этого дня будет напряженным, из-за этого представители знака становятся раздражительными, вспыльчивыми, нетерпеливыми. С представителями знака очень трудно поладить, а самим им трудно держать язык за зубами даже тогда, когда это совершенно необходимо.





Дева

Вы склонны не просто действовать решительно (и временами беспощадно), но и сжигать за собой мосты. Между тем, этот день гораздо больше подходит для созидательной деятельности, чем для разрушительной. Поэтому займитесь чем-нибудь полезным с практической точки зрения – это поможет снизить накал страстей, и вскоре вы сможете уже совершенно хладнокровно размышлять о том, что же происходит в вашей жизни, каковы истинные причины этого и что можно было бы изменить.



Весы

В мелочах возможны неудачи, но в делах, которые действительно важны, вы добьетесь успеха. Не тратьте время на пустые разговоры, обсуждение планов на отдаленное будущее — у вас есть более срочные дела. День будет трудным для Весов-руководителей: от подчиненных очень трудно добиться своевременного выполнения поручений. На деловые переговоры лучше не отправляться в одиночку: вам потребуется поддержка союзника.



Скорпион

День складывается неудачно, и виноваты в этом не только обстоятельства, но и вы сами. Уж очень трудно вам даются правильные решения, и часто вы принимаете их слишком поздно. Личные проблемы и домашние заботы отвлекают от работы, вы допускаете ошибки, исправить которые самостоятельно не удается.



Стрелец

День связан с переменами: появляются новые интересы и вытесняют старые, происходит переоценка ценностей. Этот непростой процесс не лучшим образом сказывается на эмоциональном состоянии представителей знака – они становятся раздражительными и нетерпеливыми, предаются мрачным мыслям, часто дают волю дурному настроению.



Козерог

Преобладает влияние негативных тенденций, день приносит разочарования и неприятности. Не удается довести до конца дела, начатые ранее, и вы считаете, что происходит это исключительно по вашей вине, хотя на самом деле все иначе. Непременно найдите повод похвалить себя, сделать себе подарок – это поднимет настроение.



Водолей

Есть шанс добиться успеха в том деле, которое для вас действительно важно. Правда, для этого нужно как можно раньше правильно расставить приоритеты, отложить (или получить кому-нибудь) все второстепенное. У вас будет возможность показать руководству свой профессионализм, ваши достижения будут отмечены и вознаграждены.









Рыбы

День приносит успехи, в том числе в делах, с которыми раньше не удавалось справиться. Уверенность в собственных силах и оптимизм не только позволяют Рыбам достичь поставленных целей, но и помогают завоевать симпатии окружающих. Это отличный день для посещения дружеской вечеринки, организации пикника, небольшой познавательной экскурсии.

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