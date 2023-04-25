Любовный гороскоп на сегодня, 26 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:16, 25 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 26 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам будет грустно и одиноко, несмотря даже на присутствие Вашего любимого человека в непосредственной близости от Вас. Однако это самое присутствие поможет Вам справиться с самыми сильными приступами душевной боли и даже встретить их с улыбкой.







Телец

Сегодня Вы нечаянно и неожиданно встретите Вашу былую любовь, и она всколыхнет в Вашей душе довольно сильные, но непонятные чувства. Вам то ли захочется все вернуть, то ли никогда не вспоминать больше о былом. В любом случае, постарайтесь разобраться со своими чувствами и принять решение.



Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Вам и Вашему любимому человеку провести вечер вместе за какой-нибудь спортивной или азартной игрой. Подойдет все: от большого тенниса до «Дурака» и от шахмат до футбола. Главное — вместе устать физически или морально, чтобы потом вместе же и отдохнуть.



Рак

Ракам звезды посоветовали бы сегодня воздержаться от походов в крупные супермаркеты и роскошные бутики — потраченные деньги и купленные шмотки не добавят мажорных ноток Вашему настроению, а спутник Ваш совершенно озвереет от шоппинга. Или от его результатов — смотря по тому возьмете Вы его с собой в магазины или нет.



Лев

Ваши отношения в последнее время напоминают прогулки по лезвию бритвы с завязанными глазами. Или гамлетовский выбор «быть или не быть». Сегодня Вы наконец сможете ответить на этот вопрос с 99-процентной уверенностью. К сожалению, ста процентов Вам никто гарантировать не сможет, поэтому некоторые сомнения по поводу правильности принятого решения все-таки останутся.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что Вы хотите ему сказать и, главное, с какой целью. Однако он приложит максимум усилий для того, чтобы всё же выяснить причину Вашего поведения, его подоплёку и глубинный смысл. Звёзды предлагают на всякий случай начать бояться.



Весы

Сегодня Вам стоит тщательнейшим образом следить за собой, контролировать каждый свой шаг. В противном случае за Вас это будет делать Ваш любимый человек, что ему будет вовсе не в радость, да и Вам, честно говоря, тоже. Придется немного подержать себя в рамках самостоятельно.



Скорпион

Сегодня Вам стоит улыбаться во что бы то ни стало, как бы тяжело Вам ни пришлось, чтобы Вашему любимому человеку не было за Вас тревожно. Его волнение вряд ли поможет Вам решить Ваши проблемы, а ему может во многом помешать, поэтому пусть он лучше обойдется без знания некоторых подробностей Вашей жизни.



Стрелец

Не стоит возлагать слишком больших надежд на грядущую ночь. Она, конечно, будет в меру сказочной и волшебной, но не настолько, чтобы сразу исполнить все Ваши желания касательно Вашей личной жизни. Поэтому просто наслаждайтесь ее течением и ничего особенного не ждите.



Козерог

Сегодня Вам не стоит быть собакой на сене: думайте не только о своем благополучии, но и о благополучии Вашего любимого человека. Особенно когда для Вас это особого значения не имеет. Ему будет приятно, что о нем заботятся, и, может быть, даже вопреки своему счастью.



Водолей

Сегодня подходящий день, чтобы поделиться с кем-нибудь своими сокровенными мыслями. Делайте это не спеша и в подробностях. Если от Вас еще не сбежали, значит действительно любят.









Рыбы

Если за окном ненастье и не хочется выходить из дома, можете смело остаться дома. Звезды советуют уделить часть своего времени детям. Почитайте им сказку, но непременно со счастливым концом — сегодня и так на душе грустно и тоскливо. В крайнем случае, поиграйте с ними в их любимые компьютерные игры.

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