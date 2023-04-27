Любовный гороскоп на сегодня, 28 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:07, 27 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 28 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Совершите подвиг во имя любви! Необязательно прыгать с парашютом, ходить по карнизу или спасать свою половинку от злодеев и монстров. Подвиги бывают и бытовыми: например, мытье посуды, стирка белья или согласие на совместный поход на балет. После этого Вы станете самой настоящей героической личностью, а Ваша отвага войдет в анналы семейной истории.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно сложно убедить Вас в том, что Вы нужны ему таким, какой Вы есть, а не таким, каким хотите стать рано или поздно, так или иначе. Однако постарайтесь ему все же поверить — Вам же от этого легче жить будет.



Близнецы

У Близнецов нынче явно день большого финансового везения. В принципе, можете даже попробовать рискнуть семейным «нз», хотя лучше, конечно, ограничиться денежными манипуляциями по работе. Главное — не забудьте с привалившего заработка накупить гостинцев домашним, ибо без этого в любви Вам везти, соответственно, не будет.



Рак

Сегодня Вам захочется оградить Вашего любимого человека от какой-то неприятности, которая на него надвигается. Это окажется не так просто, как Вам кажется, однако если Вы проявите себя с лучшей стороны, у Вас все безусловно получится. Главное – не бояться трудностей и верить с в себя.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно понять, чего именно Вам от него надо. Он будет стараться угадать Ваши желания, но вряд ли у него это получится достаточно хорошо. Поэтому постарайтесь ему прозрачно намекнуть на то, что он так старается узнать самостоятельно.





Дева

Если Ваше хмурое лицо сегодня хоть на минутку осветится ласковой улыбкой по отношению к Вашей половинке, это будет куда действеннее слов и обещаний. Всего одна улыбка – и Вы почувствуете, насколько Вы дороги этому человеку, насколько Вас любят и ценят.



Весы

Сегодня Вам предстоит сделать выбор между любовью и дружбой. Это вовсе не значит, что Вам придется отказаться от чего-то одного ради другого, однако на чью-то сторону встать придется, и именно выбор стороны определит Ваши приоритеты. Это очень серьезно, постарайтесь тщательно взвесить все «за» и «против».



Скорпион

Увы, как бы трудно Вам сегодня ни было, Вам целый день предстоит быть бодрым и веселым, улыбаться и радовать других. Вашим родным и близким не обойтись без Вашей поддержки, а уж Вашему любимому человеку — и подавно. Слабым Вы можете себе позволить быть потом, наедине с собой, когда этого никто не увидит.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек решит приобщить Вас к мировой культуре. Возможно, он поведет Вас в кино или театр. Может быть, выдаст Вам интересную книгу. Вероятно, вы сходите на футбольный матч — посмотреть на то, как 22 странных человека пинают один маленький мячик. Вариантов очень много.



Козерог

Даже если Вам кажется, что Ваш любимый человек напрочь утратил бдительность, не стоит пытаться его обмануть или перехитрить. Тайное все равно рано или поздно станет явным, и Вы со стыдом будете вспоминать этот день. Любая неправда изменит ваши отношения только в худшую сторону.



Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Вам не обижаться на критику, высказанную Вам Вашим любимым человеком, а постараться воспринять ее максимально адекватно и даже попытаться осуществить на практике. Может быть, Ваша половинка сама испугается результатов своих советов и возьмет свои слова обратно.









Рыбы

В этот день Вас ни на секунду не будет покидать ощущение полета и волшебной сказки о любви, главным героем которой Вы вдруг стали. Как в любой сказке, Вас будут ожидать различные сложные испытания и преграды на пути к счастью, но все окончится хорошо, светло и радостно.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram