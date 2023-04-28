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Любовный гороскоп на сегодня, 29 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 29 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:37, 28 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 29 апреля 2023 года по знакам зодиака

Овен
В этот день Ваше настроение, равно как и Ваши отношения с любимым человеком, будет целиком и полностью зависеть от того, какая музыка будет звучать в Вашей душе и ушах.



Телец
Сегодня Вы почувствуете себя ледоколом. Вам придется расчищать путь для того, чтобы пройти самому и провести за собой свою половинку. Проблемы огромными льдинами будут стоять на Вашем пути, однако в итоге Вы их преодолеете. Вечером наравне с усталостью Вы испытаете удовлетворение.

Близнецы
«И в сердце растрава, и дождик с утра… Откуда же, право, такая хандра?». Похоже, Поль Верлен писал про Ваш сегодняшний день. Даже если за окном солнце, все равно на душе как-то грустно. Постарайтесь не заразить этой грустью Вашего любимого человека. Грустить вдвоем – еще грустнее.

Рак
Вы сегодня холодны и неприступны. Вашему любимому человеку придется Вас вновь завоевывать, если он захочет сохранить с Вами близкие отношения. Если он Вам действительно дорог, помогите ему в этом непростом деле. В конце концов, Вы же с ним были счастливы какое-то время!

Лев
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас» – это сегодня девиз Вашего дня. Вы будете пытаться изменить обстоятельства и людей вокруг себя. Вашей половинке достанется больше всех. И это притом, что проблема не в них, а в Вас.


Дева
Сегодня не стоит подпускать Вашего любимого человека слишком близко к себе и своим чувствам. Он все равно не поймет, а то и слона в посудной лавке из себя изобразит со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше любите сегодня на расстоянии идеализированного человека.

Весы
Сегодня Вам предстоит принять важное решение касательно Вашей личной жизни. В его принятии Вам поможет не только Ваш любимый человек, но и лучший друг. Можно сюда же и родственников подключить. Впрочем, важно не количество умных голов, а их качество.

Скорпион
Ваши отношения нужны в первую очередь Вам и Вашему любимому человеку, а уже потом многочисленным родственникам и друзьям. Поэтому стройте их сегодня в соответствии с вашими знаниями и представлениями об этом процессе, не слушая никого и не следуя ничьим советам.

Стрелец
Семейная идиллия Стрельцов сегодня может быть подвергнута некоторым испытаниям. Ваш супруг, вероятно, будет недоволен недостатком внимания с Вашей стороны, и у него, скорее всего, будут на то веские причины. Звезды советуют проявить заботу — поинтересуйтесь его делами, только не очень назойливо, а иначе Вы рискуете усугубить ситуацию.

Козерог
У Козерогов сегодня в семье намечается какое-то неординарное событие. На всякий случай приготовьтесь к неприятным сюрпризам, однако ждите все-таки приятного. В конце концов, восприятие новостей во многом зависит от настроя.

Водолей
Совсем не обязательно высказывать Вашей половинке все в глаза. Сегодня она, скорее всего, не воспримет Ваши замечания – только обидится почем зря. Поэтому покричать можете на ее фотографию или просто в пустоту. Эффект тот же, а душа болеть будет гораздо меньше.



Рыбы
Сегодня Вы вспомните о своей былой любви, и ностальгия захлестнет Вас с головой. Однако ностальгия эта может помешать Вашему светлому настоящему, поэтому постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы Ваш любимый человек о ней не узнал и, главное, ее не увидел в Ваших глазах.

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Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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