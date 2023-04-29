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Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:07, 29 апр 2023

В начале дня очень важной будет поддержка единомышленников и друзей. Часто делать что-то в одиночку просто неинтересно. Поэтому, если вы хотите довести начатое до конца, ищите единомышленников. Это хорошее время для творческих занятий, развития своих талантов и способностей.



Если вам нужно обдумать какой-то важный вопрос, посвятите этому вечер. Удастся оценить все «за» и «против», увидеть возможности, которые раньше оставались незамеченными. Вы не нервничаете по пустякам, это позволяет принять правильные решения, понять, как лучше действовать.

Овен
Этот день будет связан с открытием новых возможностей, многие Овны почувствуют, что близки к полному и абсолютному успеху. Но не все будет даваться так легко, как хотелось бы. Будьте готовы к отступлению – скорее всего, в какой-то момент оно станет необходимым. Не исключены финансовые потери.

Телец
Будьте честны с собой и окружающими: даже невинный, на первый взгляд, обман в этот день может обернуться очень серьезными неприятностями. Даже излишняя резкость высказываний не столь опасна, как уклончивость, желание ограничиться намеками, позволив собеседнику догадываться о ваших истинных целях и намерениях самостоятельно.

Близнецы
Немало времени придется посвятить делам, которые вам не слишком интересны – увы, не удастся ни поручить их кому-то другому, ни отложить на потом. Могут возникнуть проблемы в отношениях с людьми, которые вам дороги; сколько бы усилий вы ни прикладывали, избежать ссор не удается. Но влияние негативных тенденций не продлится долго, вскоре гармония в отношениях восстановится.

Рак
Благоприятный день для деловых контактов, обсуждения профессиональных вопросов. Отношения с представителем противоположного пола, начинающиеся исключительно на профессиональном уровне, вскоре примут дружеский характер. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.

Лев
Вы легко находите общий язык с окружающими. Даже люди, с которыми раньше вы не ладили, не могут не признать: с вами приятно иметь дело. Это подходящий день для деловых переговоров; профессиональные разногласия удается преодолеть довольно быстро, конфликтам и раздорам – положить конец. Авторитет Львов-руководителей непоколебим. Это подходящий день для поиска новых союзников и сотрудников, формирования команды единомышленников.


Дева
Вы слишком много времени уделяете размышлениям о прошлом, и слишком мало думаете о настоящем. Из-за этого остаются неиспользованными весьма интересные возможности, не удается достичь успеха в профессиональной сфере. Очень трудно бороться с негативными эмоциями, под их влиянием вы совершаете поступки, о которых позже будете сожалеть.

Весы
Неблагоприятен эмоциональный фон этого дня, вы становитесь заложником своего дурного настроения. Раздражение накапливается, в любой момент может прогреметь взрыв – а потом придет опустошенность, вы потеряете интерес к происходящему вокруг.

Скорпион
Вы очень стараетесь сохранять спокойствие, но удается это не всегда: уж слишком настойчиво недруги и недоброжелатели давят на ваши «мозоли». Важно, чтобы из-за ваших негативных эмоций не пострадали люди, которые ничуть не виноваты в их появлении; прежде чем дать волю раздражению и гневу, оглядитесь по сторонам и попросите мирных жителей отойти на безопасное расстояние.

Стрелец
Чрезвычайно благоприятный день, отлично подходящий для общения, деловых и личных встреч, заключения сделок. Вы работаете увлеченно, с неподдельным энтузиазмом, а потому с решением многих сложных задач справляетесь значительно лучше, чем представители других знаков. Будет шанс и опередить конкурентов, и найти новых союзников из числа очень влиятельных людей.

Козерог
В первой половине дня могут возникать мелкие затруднения, но вы с ними справитесь при помощи близких. Остальное время проходит значительно лучше. Вероятен успех в деле, которому вы придаете большое значение, есть шанс одержать серьезную победу. Вечер благоприятен для общения с близкими и просто с людьми, чье расположение и симпатия важны для вас.

Водолей
Противоречивый день. С одной стороны, возможны финансовые потери, ошибки, которые приведут к снижению ваших доходов в будущем, с другой – ваш авторитет возрастает, все меньше становится людей, готовых поспорить с вами или встать на вашем пути. Подходящий день для начала сотрудничества и укрепления уже существующих деловых отношений.



Рыбы
Этот день будет связан с серьезным эмоциональным потрясением. Дело в том, что сегодня человек, которого вы считали едва ли не ангелом во плоти, предстанет перед вами в наихудшем виде. Разочарование будет сильным, но ничуть ему не уступит и волнение: вы понимаете, что слишком многое доверили той особе, которая сегодня поступает столь недостойным образом.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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