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Любовный гороскоп на сегодня, 30 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 30 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:12, 29 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 30 апреля 2023 года по знакам зодиака

Овен
Подходящий день для того, чтобы начать те или иные отношения. Возможно, у Вас давно был на примете некий очень привлекательный представитель противоположного пола. Пришла пора сделать навстречу ему первый шаг и верить в то, что он не примет Вашу искреннюю улыбку за плотоядный оскал.



Телец
Сегодня Вам захочется оградить Вашего любимого человека от какой-то неприятности, которая на него надвигается. Это окажется не так просто, как Вам кажется, однако если Вы проявите себя с лучшей стороны, у Вас все безусловно получится. Главное – не бояться трудностей и верить с в себя.

Близнецы
Мирное течение Вашей личной жизни сегодня может быть нарушено — Вам помешает нечто совершенно неожиданное. Событие это, однако, может обернуться Вам на пользу, сблизив Вас с тем, кто будет при этом присутствовать.

Рак
Сегодня с Вами произойдет нечто неожиданное, что в значительной мере повлияет на Вашу личную жизнь. Возможно, изменения будут и незначительными, однако события за ними последуют самые что ни на есть удивительные и ошеломляющие. Будьте начеку, не ошибитесь в выборе стратегии поведения!

Лев
Сегодня Ваш любимый человек почему-то решит, что он Вас недостоин и начнет активно Вам это доказывать. Вполне возможно, у него это даже получится. Если Вы сами этого захотите. Если же нет, постарайтесь убедить его в обратном: зачем Вам половинка с заниженной самооценкой?


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку будет очень хотеться прижать Вас к себе как можно крепче, чтобы убедиться в том, что Вы живой и настоящий человек, а не плод его богатого воображения. Не сопротивляйтесь и не уворачивайтесь, иначе можете так и остаться для него фантомом на веки вечные.

Весы
Сегодня Вас будет особенно подводить техника. Если Вам понадобится срочно связаться с Вашим любимым человеком, крайне велика вероятность того, что Вы просто не сможете этого сделать, ибо мобильный телефон, электронная почта и другие средства связи будут играть не на Вашей стороне.

Скорпион
Сегодня старайтесь поступать с Вашим любимым человеком так же, как Вы хотели бы, чтобы он поступил с Вами. Скорее всего, именно в этот день подобная система отзеркаливания сработает наилучшим образом, и Вы убедитесь в эффективности схемы «ты мне – я тебе».

Стрелец
Сегодня Вам будет довольно грустно и одиноко, и единственный, кто сможет Вас вывести из этого угнетающего состояния, скорее всего, будет отсутствовать. Заменой могут послужить глубоко сентиментальные мечты.

Козерог
Козероги сегодня будут блистать красноречием и источать ауру доброжелательности и взаимопонимания. Партнер это оценит и тоже в свою очередь проявит чудеса понимания и такта. Это немало Вас удивит — в последнее время ему это было так не свойственно! В итоге вы оба придете к полному консенсусу.

Водолей
Сегодня Вам следует ответственно отнестись к такому важному занятию, как общение с Вашим любимым человеком. В этот день оно будет напоминать довольно тяжелый труд, бесплатный при этом. Однако если Вы выдержите, Ваш стоицизм окупится сторицей, причем совсем скоро.



Рыбы
В этот день Вам пригодятся осторожность и аккуратность – качества, которые помогут Вам наладить отношения с Вашим потенциально любимым человеком и сделать его весьма и весьма Вас любящим. Это будет непросто, однако настойчивость и твердое желание достичь цели Вам помогут.

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Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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