Любовный гороскоп на сегодня, 1 мая 2023 года по знакам зодиака

22:40, 30 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 1 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Никто не запретит Вам считать себя умнее окружающих в целом и Вашего любимого в частности. Однако было бы нелишне, если бы у Вас хватило ума не слишком активно демонстрировать свое превосходство.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто простить Вам какую-то обиду, шалость или шутку, которой Вы никакого значения не придадите. Однако Вашу половинку она очень заденет и заставит обо многом задуматься, причем преимущественно не о самом приятном.



Близнецы

В этот день Ваш любимый человек сознается Вам в каких-то своих точках зрения на ту или иную проблему, о которых раньше почему-то умалчивал, что создаст весьма ощутимые проблемы в общении и взаимопонимании. С другой стороны, он все же Вам признался, что тоже много о чем говорит.



Рак

Сегодня финансы Раков могут запеть такие душераздирающие романсы, что их отзвуки будут ощущаться во всяком разговоре, который Вам придет в голову завести с членами семьи. Увы, это чревато серьезными раздорами. Может быть, чем попусту болтать, подумаете, как решить проблему с деньгами? Кстати, шанс придумать что-то стоящее у Вас есть, причем неплохой.



Лев

Сегодня у Вас будет потрясающе ехидное настроение. Захочется всех задирать, придумывать розыгрыши, смеяться над чем-то несмешным… Если у Вашего любимого человека чувство юмора есть, ему сегодня можно будет позавидовать. Если же нет – наши ему соболезнования. И Вам заодно.





Дева

Сегодня Ваша поддержка очень пригодится Вашему любимому человеку, однако вряд ли Вы услышите просьбу о помощи. Догадайтесь подать ему руку сами — это будет принято с благодарностью.



Весы

Не стоит сегодня переступать некоторую черту в отношениях с Вашим любимым человеком. Какую – Вы знаете лучше, чем звезды. Да и Ваша половинка прекрасно ее видит. Время для подобного развития отношений еще не пришло, потерпите немного. Ждать действительно недолго осталось.



Скорпион

В том, что Вам скажет Ваша половинка сегодня, не будет никакого подтекста. И даже не пытайтесь его найти. Вам скажут ровно столько, сколько думают: ни словом меньше, ни мыслью больше. Поэтому если Вы вдруг найдете в сказанном тайный смысл – что ж, у Вас богатая фантазия.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто угодить Вам, ибо Вы будете довольно прихотливы и капризны в Ваших желаниях. Может быть, не стоит так злоупотреблять его благородством и желанием Вам помочь? Эти качества имеют свойство рано или поздно заканчиваться…



Козерог

Сегодня Вам будет очень грустно и одиноко. Вашему любимому человеку, впрочем, тоже, но ни Вы, ни он не сознаетесь друг другу в ваших настроениях, как бы парадоксально это ни звучало. Может быть, не стоит скрывать своих настроений, особенно если они определяют модель поведения?



Водолей

Сегодня вас сблизит музыка. Первая песня, которую вы сегодня услышите, расскажет вам все о том, как будут развиваться ваши отношения в течение ближайшей недели. Впрочем, если песня вам не понравится, всегда можно сделать вид, что вы ее не слышали или слышали не полностью. И подождать другой, с нужными словами.









Рыбы

Сегодня Вы будете очень остро переживать за Вашего любимого человека и чувствовать все то, что он испытывает по отношению к Вам и к этому миру. Вам стоит довериться Вашим чувствам и ощущениям, и действовать в полном соответствии с ними. Впрочем, слишком акцентировать на них внимание не стоит.

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