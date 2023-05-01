Гороскоп на сегодня, 2 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:03, 01 май 2023

Этот день может принести неприятности и трудности. Не все идет так, как вы ожидали, приходится приспосабливаться к новой ситуации, менять планы, решать возникающие проблемы. Могут портиться отношения с окружающими. Многие разочаровываются в людях, о которых прежде были высокого мнение.







Старайтесь избегать конфликтов с коллегами и руководством. Порой кажется, что договориться с ними невозможно, но это не так: если вы сохраните спокойствие и прислушаетесь к чужому мнению, удастся найти компромисс. Во второй половине дня желательно избегать перегрузок.



Овен

В этот день вас ожидает много интересного. Не приходится искать приключения – они находят вас сами. К счастью, вы своевременно и правильно реагируете на то, что происходит вокруг, не совершаете ошибок, не допускаете промахов. У вас будут основания гордиться своими профессиональными успехами.



Телец

Сосредоточьтесь на работе: в это время вы сможете добиться успехов, хоть и не без усилий. Тщательно выбирайте союзников – возможно, именно они избавят вас от многих забот и проблем. Неплохо проходят деловые встречи, не исключены предложения, приняв которые, вы сможете подняться по карьерной лестнице или упрочить свое финансовое положение.



Близнецы

День трудный, но в то же время очень интересный. Вы чрезвычайно остро реагируете на все, что происходит вокруг, часто принимаете решения в спешке, вместо того, чтобы спокойно встретить все «за» и «против». Вам не удается сосредоточиться на собственных желаниях и разобраться в них, поэтому вы совершаете те поступки, которых ждут от вас окружающие – в будущем это приведет к проблемам.



Рак

Непростой, но удачный день. Вам предстоит приложить немало усилий, чтобы достичь поставленных целей, но своего вы добьетесь – и помогут в этом старые знакомые, люди, с которыми вы когда-то вместе работали. Можно отправляться в деловые поездки, проводить важные переговоры.



Лев

Не оставайтесь наедине со своими проблемами: сегодня можно и нужно обращаться за помощью к окружающим, в том числе – очень влиятельным. Вам не откажут; вы получите поддержку даже в большем объеме, чем ожидали. Высока вероятность романтических знакомств, причем состояться они могут в самых неожиданных местах.





Дева

Только в самом начале дня возможны некоторые трудности, эмоциональные проблемы, беспричинная тревога. Так что стоит поспать подольше. Если это невозможно – сократите контакты, держитесь как можно дальше от людей, которые портят вам настроение. Помните, что хорошее расположение духа сегодня является залогом успеха.



Весы

День подходит для решения финансовых вопросов, можно делать крупные покупки и инвестиции. Деловое чутье вас не подводит, вы легко отличаете перспективные проекты от обреченных на неудачу. Возможны разногласия с руководством, однако развитие событий покажет, что вы были правы.



Скорпион

День принесет много хорошего, особенно тем представителям знака, которые готовы проявить инициативу, не боятся сделать первый шаг к поставленной цели. Возможно знакомство с человеком, который станет для вас надежным союзником и помощником. Подходящий день для обсуждения перспектив новых бизнес-проектов.



Стрелец

За этот день можно успеть многое. Жизненной энергии у вас достаточно, и усталости вы не почувствуете, даже если весь день придется трудиться в поте лица. Единственное, что может всерьез утомить – это общение с людьми, которые не сразу понимают, что вы говорите, и задают многочисленные вопросы; именно такие особы вызывают ваше раздражение и сами же от него страдают.



Козерог

Нужно быть сдержаннее: как только вы даете волю эмоциям, все начинает идти из рук вон плохо. Помогут люди, от которых вы не ждали ничего хорошего; не скрывайте своей благодарности, если не хотите нажить влиятельных врагов. В поездках будьте осторожнее: возможны неприятности в пути, в том числе – очень серьезные.



Водолей

День довольно сложный. Сохранять спокойствие трудно: эмоциональный фон нестабилен, вас легко вывести из равновесия. Возможны проблемы в общении со старыми знакомыми – они не понимают вас, часто обижаются из-за пустяков, ведут себя совершенно непредсказуемым образом.









Рыбы

Не самый благоприятный день с профессиональной точки зрения: делами заниматься не хочется, сосредоточиться трудно. Мелких ошибок и недоработок очень много, из-за них не удается довести дела до конца. Хорошо, если в этот день рядом будет человек, готовый проверить вашу работу, исправить ваши промахи.

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