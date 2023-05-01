Любовный гороскоп на сегодня, 2 мая 2023 года по знакам зодиака

23:06, 01 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 2 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Вы ходите по кромке счастья. Маленький шажок в сторону – и Вы окажетесь в его власти, однако почему-то этот шажок Вы не хотите делать категорически. Может быть, Ваша половинка Вас туда подтолкнет? Или, напротив, она стоит там и просто недостаточно сильно Вас притягивает?







Телец

Сегодня Вам следует прислушаться к мнению Вашего любимого человека. Он, скорее всего, будет давать Вам весьма дельные советы и придумывать нетривиальные решения Ваших проблем. Говорят, две головы лучше, чем одна. Вспомнить хотя бы двуглавого орла и Змея Горыныча.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто решить, чего ему нужно от ваших отношений и нужны ли ему близкие отношения с Вами в принципе. Его решение будет целиком и полностью зависеть от Вашего поведения и степени его адекватности. Постарайтесь, чтобы все было в лучшем виде!



Рак

Сегодня Вы поймете, что в Ваших отношениях с любимым человеком исчез некий элемент новизны, и это оказывает на них негативное влияние. Постарайтесь каким-то образом это исправить. Не бойтесь безумств, ибо безумству храбрых, как известно, поем мы песню.



Лев

Сегодня у Вашего любимого человека появится новый друг или близкий человек, а новое – это всегда интересное, поэтому у Вас появится причина для ревности. Звезды бы все же советовали в этот день отношения не выяснять. Скорее всего, уже завтра новому знакомству будет уделяться гораздо меньше времени и внимания.





Дева

Постарайтесь не отвлекать Вашего любимого человека от работы, хоть это и будет довольно-таки проблематично. Сегодня ему важнее закончить начатое дело, нежели пообщаться с Вами лишние пять минут. Что ж, значит завтра он их Вам возместит, а сейчас пусть себе работает спокойно.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется Вам уступать ни в чем, поэтому он активно будет тянуться за Вами, стараясь скопировать Ваши достижения, а еще лучше – побить Ваши рекорды. Не бегите вперед так быстро, пожалейте бегущего сзади. Он может не выдержать гонки.



Скорпион

Ваша личная жизнь будет целиком и полностью зависеть от того, какого рода желания Вас одолевают. Сегодня особенно важно будет в них разобраться, в противном случае, очень правильно его сформулировать, чтобы судьба не нашла ни одной лазейки для того, чтобы избежать его выполнения. Подготовьте речь заранее.



Стрелец

Сегодня Вы поймете, что то, что сейчас происходит в Ваших отношениях с любимым человеком, весьма отличается от того, что с вами происходило несколько дней, месяцев или лет назад. Не стоит явно выказывать разочарования по этому поводу: возможно, тогда было хуже.



Козерог

Сегодня Вас ждут интересные встречи, неожиданные знакомства и перспективные предложения. Вашей личной жизни все эти блага коснутся в первую очередь, поэтому Ваша задача – не упустить свой уникальный шанс и сделать все возможное для того, чтобы извлечь из него максимум выгоды.



Водолей

Чем дольше люди вместе, тем больше у них возможностей что-нибудь друг другу припомнить. Сегодня лучше быть «свежепознакомившейся парой», так как память у Водолеев обострится невероятно.









Рыбы

В этот день Вы можете обидеться на любимого человека за неподобающее на Ваш взгляд отношение к Вашим родственникам, друзьям и другим близким людям. С другой стороны, он не обязан всех их любить без меры и всячески выказывать им свое расположение. Поймите и его тоже.

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