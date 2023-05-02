Любовный гороскоп на сегодня, 3 мая 2023 года по знакам зодиака

23:10, 02 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 3 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день Вашему любимому человеку довольно трудно будет понять Ваши пристрастия и предпочтения, как бы Вы ни пытались ему объяснить все их плюсы, прелести и приятности. Что ж, значит, в этом он Вам не помощник и не конкурент. Одной темой для общения меньше.







Телец

Сегодня Вам будет довольно трудно поддерживать уровень общения, принятый в компании, в которой Вы будете находиться. Не пытайтесь казаться лучше, чем Вы есть, это произведет обратный эффект.



Близнецы

Сегодня основным врагом Вашей личной жизни станет техника. Интернет не будет работать, sms – доходить, и вообще плоды человеческой мысли повернутся к Вам спиной. Придется по старинке: писать письма и встречаться лично. Вроде эти каналы сообщения окажутся на Вашей стороне.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять Вас и Ваш юмор, хотя он и будет очень стараться. Звезды рекомендуют для начала дать ему возможность потихоньку включиться в процесс и лишь потом наращивать мощности своего остроумия. Дойти такими темпами можно до его вершин.



Лев

Сегодня работа будет активно препятствовать Вашей личной жизни. Настолько активно, что Ваш любимый человек даже начнет подумывать о том, что же Вам важнее. Постарайтесь объяснить ему, что важнее все же он, а с работой Вы постараетесь разобраться как можно быстрее.





Дева

Сегодня излишняя решительность помешает Вам добиться своей цели — заставить или уговорить Вашего любимого человека поступить так, как Вы считаете нужным. Стоит быть мягче, предупредительнее, тактичнее и гибче — только тогда удача улыбнется Вам, и все Ваши начинания окончатся так, как Вам нужно.



Весы

Сегодня небольшое количество алкогольных напитков позволит Вам немного раскрепоститься, а значит, проще найти общий язык с Вашим любимым человеком. Однако не стоит заходить за черту и злоупотреблять замечательным помощником, а то он может начать мешать.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется понимать Вас с полуслова, даже если Вы не будете подобно сфинксу говорить загадками. Поэтому постарайтесь изъясняться максимально емко, сжато и доступно – тогда будет больше вероятности того, что Вас услышат и поймут.



Стрелец

В этот день звезды не рекомендуют Вам надеяться только на себя. Вспомните о том, что у Вас есть человек, который всегда рад Вам помочь, быть рядом или просто подержать за руку для поднятия боевого духа. Постарайтесь не злоупотреблять его вниманием, но все же и не игнорировать его.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек захочет каким-то образом изменить некоторые традиции и устои Вашего общения, внести в них что-то новое, свежее, особенное. Однако Вы окажетесь несколько более консервативным человеком, и Вам трудно будет перестроиться на новый лад.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем фактом, что он в Вашей жизни не первый выступает в том качестве, в котором выступает на данный момент. Постарайтесь его убедить в том, что порядковый номер – это далеко не самое главное в отношениях. Главное, что он единственный.









Рыбы

Этот день для вашего тандема будет спокойным и безоблачным. Солнце будет светить вам ярко и одинаково, температура окажется умеренной и благоприятной для совместной жизнедеятельности. В общем, вполне приятный штиль, которым можно наслаждаться.

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