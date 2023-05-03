Гороскоп на сегодня, 4 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:02, 03 май 2023

Этот день связан со слишком большими ожиданиями, и именно поэтому оборачивается разочарованием для многих. Люди, способные смотреть на вещи реально, чувствуют себя куда комфортнее; они же и добиваются более значительных результатов.







Действительно приятным будет лишь общение людей, целиком и полностью разделяющих интересы друг друга. Везде, где есть хоть малейшие разногласия, вспыхивают конфликты, и далеко не всегда их удается урегулировать с помощью компромиссов и героических миротворческих миссий.



Овен

Дает о себе знать влияние неблагоприятных тенденций, но вы находите в себе силы ему сопротивляться, и даже иногда одерживаете верх над неприятелями. Рассчитывать на легкие успехи не приходится, день требует долгой, упорной, сосредоточенной работы – в том числе и над собой.



Телец

Возрастает ваш авторитет в профессиональной сфере, сегодня к вам за советом не раз обратятся люди, чей жизненный опыт и знания вызывают у вас огромное уважение. Возможны денежные поступления; награда за ранее проделанную работу будет более щедрой, чем вы ожидали. Стоит задуматься о крупных приобретениях, сравнить предложения, имеющиеся на рынке — есть шанс сделать очень выгодную покупку.



Близнецы

Вам во многом везет, можно рассчитывать на легкие успехи, решение даже весьма сложных задач. Быстро усваивается полезная информация, приобретаются ценные навыки. Интуиция подсказывает, как следует действовать – прислушиваясь с ней, вы быстро продвигаетесь к цели, никому не позволяя сбить вас с пути. Подходящий день для помощи тем, кто оказался в сложной ситуации, участия в благотворительных акциях.



Рак

День складывается очень удачно с деловой точки зрения, во многом даже превосходит ваши смелые ожидания. За что бы вы ни брались, звезды будут на вашей стороне, новые начинания окажутся успешными. Плодотворным будет обсуждение вопросов, касающихся вашей карьеры и заработной платы. Многие Раки неожиданно найдут новый источник доходов.



Лев

Трудный день. Даже для достижения скромных успехов приходится прикладывать серьезные усилия, а вероятность крупных побед минимальна. Люди, с которыми вы раньше неплохо ладили, сегодня недовольны вами, предъявляют претензии, обижаются из-за пустяков. Нестабильность эмоционального фона мешает принимать правильные решения в нестандартных ситуациях, многие представители знака совершают опрометчивые поступки.





Дева

Подходящий день для небольших дел сугубо практического свойства — наведения порядка, покупки чего-то необходимого для дома, ремонта бытовой техники и так далее. Поездки нежелательны: они покажутся утомительными, а позитивных эмоций подарят совсем немного.



Весы

Это довольно сложный день. Неприятности, возникшие накануне, усугубляются, появляются новые поводы для волнений и тревог. Неблагоприятна финансовая картина, приходится экономить, чтобы не остаться на мели. Возможны разногласия с коллегами, вы окажетесь в меньшинстве и будете чувствовать себя дискомфортно (но точку зрения все же не измените).



Скорпион

Удачный день, причем как с профессиональной, так и с личной точки зрения. На работе востребованы не только ваши деловые качества, но и интуиция – именно она подсказывает, чем нужно заняться немедленно, а что можно отложить, с кем стоит сотрудничать, а от кого лучше держаться подальше. Обвести вас вокруг пальца не смогут даже самые коварные недоброжелатели: вы разоблачите их молниеносно.



Стрелец

День может сложиться вполне удачно, если вы проявите благоразумие и не станете идти на поводу у всех своих желаний. Профессиональные задачи не столь сложны, как казалось вам ранее, многие правильные ответы на сложные вопросы лежат на поверхности. Удается найти общий язык с руководством и влиятельными людьми, ваши идеи и начинания получают поддержку.



Козерог

Старайтесь не принимать мелочи близко к сердцу, если они неприятны, но замечать любой, даже самый незначительный, повод для радости. Развитие событий во многом зависит от вашего настроения. Настроитесь на позитивный лад – и даже из самых сложных ситуаций сможете найти выход!



Водолей

Это очень благоприятный день для сотрудничества. Поэтому не пытайтесь решить все проблемы в одиночку – лучше позовите на помощь друзей и союзников. Можно начинать работу над совместными проектами, объединение усилий оказывается продуктивным. Не исключено получение заманчивых деловых предложений.









Рыбы

Вам удается решить сложные проблемы как профессионального, так и личного характера. Представители знака преодолевают какие-то внутренние барьеры, начинают вести себя по-новому, чем немало удивляют окружающих. Завязываются приятные знакомства, в том числе романтические; не исключена и влюбленность в кого-то из коллег.

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