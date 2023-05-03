Любовный гороскоп на сегодня, 4 мая 2023 года по знакам зодиака

23:05, 03 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 4 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день Ваша любовь будет выше повседневной суеты. Для этого достаточно подняться на крышу высокого дома, на башню или залезть на самое высокое дерево. Маленькие люди с их незначительными проблемками покажутся Вам настолько смешными и нелепыми по сравнению с Вашим любимым человеком, стоящим рядом с Вами…







Телец

Если Вам сегодня уступили место в метро – это не значит, что пришла старость. А улыбнулись не потому, что Вы смешно выглядите. Просто Вы сегодня притягиваете к себе хороших людей. Не воспользоваться ли этим притяжением и не выбрать ли среди притянувшихся самого замечательного – для долгой и счастливой совместной жизни?



Близнецы

Близнецам сегодня предстоит, вероятно, множество дел, связанных с благоустройством их жилища. Звезды предсказывают, что могут возникнуть споры по некоторым существенным вопросам. Главная Ваша задача — не давать этим разногласиям вылиться в агрессию. Руганью и раздачей приказов Вы мало чего добьетесь.



Рак

Отношения Раков со своими вторыми половинами сегодня осложнятся. Вполне вероятно, что у Вас может появиться соперник/соперница из Вашего близкого окружения. Присмотритесь хорошенько к тем, кто Вас окружает — не ведут ли под Вас подкоп?



Лев

Сегодня Вы поймете, что Вашему любимому человеку вовсе не нужна Ваша забота о его здоровье — он вполне справляется и без нее. Пусть эта новость Вас не огорчит и не обескуражит. Все равно Вы более чем необходимый для него человек, и это отрицать бессмысленно.





Дева

Колесо Фортуны повернется сегодня на правильный угол — Вам наконец-то удастся выиграть в лотерею или снять джек-пот в казино. На выигрыш звезды рекомендуют приобрести миллион алых роз для супруги, а если Вы женщина, то купите себе что-нибудь гламурненькое, и пусть он вечером выпадет в осадок!



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вам объяснять те или иные очевидные истины, поскольку они будут очевидны и для Вас тоже. А значит, у Вас останется больше времени на ни к чему не обязывающее общение, которое не отягощает мозг и просто доставляет удовольствие.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек организует Вам самый настоящий праздник, даже если не придумает для него достойного повода. Впрочем, не все ли равно, в честь чего радоваться жизни и с чем друг друга поздравлять. Было бы светло и радостно на душе, как у Вас, так и у него.



Стрелец

Сегодня Вас ждет какая-то большая и светлая радость в области Вашей личной жизни. Специально ее будут готовить для Вас или же она окажется нечаянной – звездам неизвестно, однако в том, что она будет, сомнений нет. Только не пропустите ее!



Козерог

Увы, за счастье иногда приходится бороться. И за счастье любить и быть любимым в том числе. Сегодня Вам на себе придется испытать все прелести и горести этой борьбы. Скорее всего, Вы выйдете из нее победителем, однако победа эта достанется Вам отнюдь не самым легким образом.



Водолей

Сегодня Вам захочется обнять Вашего любимого человека и никуда от себя не отпускать, по возможности никогда. Если это у Вас не получится – а скорее всего, так и будет – постарайтесь максимально наслаждаться каждой секундой, проведенной вместе. Они действительно счастье.









Рыбы

В этот день любое изменение выражения лица Вашей половинки Вы будете трактовать почему-то как неудовольствие и разочарование, то есть еще один шаг к расставанию. Впрочем, если Вы будете трактовать это именно подобным образом, так оно и случится, рано или поздно. Может, лучше не провоцировать?

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