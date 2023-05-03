Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 4 мая 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 4 мая 2023 года по знакам зодиака

23:05, 03 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 4 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
В этот день Ваша любовь будет выше повседневной суеты. Для этого достаточно подняться на крышу высокого дома, на башню или залезть на самое высокое дерево. Маленькие люди с их незначительными проблемками покажутся Вам настолько смешными и нелепыми по сравнению с Вашим любимым человеком, стоящим рядом с Вами…



Телец
Если Вам сегодня уступили место в метро – это не значит, что пришла старость. А улыбнулись не потому, что Вы смешно выглядите. Просто Вы сегодня притягиваете к себе хороших людей. Не воспользоваться ли этим притяжением и не выбрать ли среди притянувшихся самого замечательного – для долгой и счастливой совместной жизни?

Близнецы
Близнецам сегодня предстоит, вероятно, множество дел, связанных с благоустройством их жилища. Звезды предсказывают, что могут возникнуть споры по некоторым существенным вопросам. Главная Ваша задача — не давать этим разногласиям вылиться в агрессию. Руганью и раздачей приказов Вы мало чего добьетесь.

Рак
Отношения Раков со своими вторыми половинами сегодня осложнятся. Вполне вероятно, что у Вас может появиться соперник/соперница из Вашего близкого окружения. Присмотритесь хорошенько к тем, кто Вас окружает — не ведут ли под Вас подкоп?

Лев
Сегодня Вы поймете, что Вашему любимому человеку вовсе не нужна Ваша забота о его здоровье — он вполне справляется и без нее. Пусть эта новость Вас не огорчит и не обескуражит. Все равно Вы более чем необходимый для него человек, и это отрицать бессмысленно.


Дева
Колесо Фортуны повернется сегодня на правильный угол — Вам наконец-то удастся выиграть в лотерею или снять джек-пот в казино. На выигрыш звезды рекомендуют приобрести миллион алых роз для супруги, а если Вы женщина, то купите себе что-нибудь гламурненькое, и пусть он вечером выпадет в осадок!

Весы
Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вам объяснять те или иные очевидные истины, поскольку они будут очевидны и для Вас тоже. А значит, у Вас останется больше времени на ни к чему не обязывающее общение, которое не отягощает мозг и просто доставляет удовольствие.

Скорпион
Сегодня Ваш любимый человек организует Вам самый настоящий праздник, даже если не придумает для него достойного повода. Впрочем, не все ли равно, в честь чего радоваться жизни и с чем друг друга поздравлять. Было бы светло и радостно на душе, как у Вас, так и у него.

Стрелец
Сегодня Вас ждет какая-то большая и светлая радость в области Вашей личной жизни. Специально ее будут готовить для Вас или же она окажется нечаянной – звездам неизвестно, однако в том, что она будет, сомнений нет. Только не пропустите ее!

Козерог
Увы, за счастье иногда приходится бороться. И за счастье любить и быть любимым в том числе. Сегодня Вам на себе придется испытать все прелести и горести этой борьбы. Скорее всего, Вы выйдете из нее победителем, однако победа эта достанется Вам отнюдь не самым легким образом.

Водолей
Сегодня Вам захочется обнять Вашего любимого человека и никуда от себя не отпускать, по возможности никогда. Если это у Вас не получится – а скорее всего, так и будет – постарайтесь максимально наслаждаться каждой секундой, проведенной вместе. Они действительно счастье.



Рыбы
В этот день любое изменение выражения лица Вашей половинки Вы будете трактовать почему-то как неудовольствие и разочарование, то есть еще один шаг к расставанию. Впрочем, если Вы будете трактовать это именно подобным образом, так оно и случится, рано или поздно. Может, лучше не провоцировать?

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 22 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 22 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 27 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 27 октября 2018 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: