Гороскоп на сегодня, 5 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:02, 04 май 2023

День не выглядит многообещающим; он подходит для того, чтобы заняться делами, которые были запланированы и обдуманы ранее, а вот от импровизаций лучше отказаться. Трудно приходится людям неорганизованным, не склонным к самодисциплине – у них все идет не так, как хотелось бы. Родители чаще обычного вмешиваются в жизнь детей, представители подрастающего поколения позволяют себе отчаянные выходки.







Непросто складываются отношения даже с самыми близкими людьми, обсуждение важных вопросов лучше отложить, от бесед на неприятные темы – воздержаться. День подходит для уединенных размышлений, самостоятельного принятия решений.



Овен

Не все дается легко и просто, за победу приходится сражаться. Но вам это даже нравится – без борьбы вы бы сегодня заскучали. Отличный день для решения сложных задач, а также для общения с людьми, настроенными по отношению к вам не самым лучшим образом: вам, ко всеобщему удивлению, удается завоевать симпатию подобных особ.



Телец

Вам удастся наладить отношения с коллегами и деловыми партнерами, укрепить свои позиции в коллективе. Можно начинать новые проекты – желающие помочь наверняка найдутся. Кроме того, этот день подходит для помощи нуждающимся, восстановления попранной справедливости, защиты общечеловеческих принципов.



Близнецы

Не торопитесь тратить деньги – они вам еще пригодятся. Удержаться от ненужных покупок и напрасных расходов помогут советы близких, если, конечно, вы к ним прислушаетесь. Не все начатые дела удается довести до конца; в первую очередь это касается каких-то масштабных планов: проблемы в их реализации возникнут уже на первом этапе.



Рак

Этот день сложится вполне удачно, если вы не будете смешивать деловые и личные интересы и сохраните контроль над эмоциями в сложный момент. Хладнокровие и сдержанность становятся лучшими помощниками, особенно – в решении профессиональных вопросов. Постарайтесь избежать разногласий с начальством, а еще лучше – не попадайтесь лишний раз на глаза влиятельным людям.



Лев

Складывается неоднозначная и запутанная ситуация, разобраться в ней будет труднее, чем вы ожидали. Поступает противоречивая информация, вам нужно время, чтобы проанализировать факты и сделать правильные выводы. Старые деловые партнеры могут не оправдать ожиданий, а вот новые проявят себя самым лучшим образом.





Дева

Очень остра интуиция, благодаря ей вы отлично понимаете окружающих. А вот разобраться с собственными желаниями, планами и приоритетами удается не сразу, и немалую часть дня вы проведете в сомнениях и метаниях. Можно рассчитывать на моральную поддержку близких людей, а вот получение какой-то материальной помощи маловероятно.



Весы

Этот день принесет приятные встречи, интересные разговоры. Возможны неожиданные контакты с людьми, способными помочь вам подняться по карьерной лестнице или добиться значительного успеха в финансовых делах. Весы сегодня особенно обаятельны и привлекательны, некоторые представители знака пользуются этим, чтобы заручиться поддержкой влиятельных особ. Не бойтесь экспериментировать с имиджем, чем смелее ваши фантазии, тем лучше.



Скорпион

Сегодня для вас особенно важны поддержка и одобрение окружающих. Вы их наверняка получите, но, возможно не в желаемом количестве. Не стесняйтесь хвалить себя самостоятельно – это тоже поднимает настроение. Будьте внимательны к своим союзникам, покажите, что вы их цените; это пойдет на пользу не только отношениям, но и вашему общему проекту.



Стрелец

Стрельцы не должны размениваться на мелочи: этот день создан для больших планов и колоссальных перемен. Можно добиться повышения по службе или начать собственное дело, оставить далеко позади конкурентов или одержать бесспорную победу над конкурентами. Да, активная деятельность отнимает много сил, но ваш жизненный потенциал достаточно высок.



Козерог

Влияние неблагоприятных тенденций сильно, но день нельзя все же назвать совершенно безнадежным. Вам удается настроиться на конструктивный лад, отбросить все лишнее и сосредоточиться на деле. Достижение многих целей станет возможным после того, как вы спокойно все взвесите, оцените свои сильные и слабые стороны.



Водолей

День начинается очень хорошо. Деловая активность высока, но решительность и настойчивость вы проявляете там, где это необходимо, а если нужно пойти на уступки – делаете это вовремя и без всяких обид. Гармоничны отношения с коллегами и руководством, и даже если вы допускаете какие-то промахи, едва и кто-то будет вас критиковать.









Рыбы

День отличается очень благоприятным эмоциональным фоном, вы сохраняете хорошее настроение, что бы ни происходило, да и окружающим не позволяете впасть в уныние. К вам тянутся люди, оказавшиеся в сложной ситуации, поскольку знают, что получат не только слова одобрения и хорошие советы, но и реальную помощь.

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