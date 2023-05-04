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Любовный гороскоп на сегодня, 5 мая 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 5 мая 2023 года по знакам зодиака

23:06, 04 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 5 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
В этот день Вам очень помогут такие замечательные чувства, как вера и надежда. Именно благодаря им Вы сможете вытерпеть все то, что уготовит Вам судьба, и пронести через эти 24 часа свое чувство к некоему замечательному человеку. Ваши старания окупятся сторицей!



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку захочется сделать Вам какой-то очень неожиданный подарок, о котором Вы даже мечтать не смели. И не потому что он очень дорогой или труднодоступный, а потому что он по сути своей совершенно невероятен и не стыкуется никак с образом Вашей половинки.

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку захочется восхищаться каждым Вашим словом, делом или даже движением мысли, что Вас будет и радовать, и раздражать одновременно. Впрочем, пропорции этих чувств Вам придется вычислять самостоятельно. И делать из них выводы тоже.

Рак
Спокойный день. Семья не будет докучать Вам проблемами и нравоучениями, друзья вполне могут порадовать — если не приглашением на вечеринку, то хотя бы беседой по телефону. Но если Вы хотите провести действительно приятный вечер, опередите их, позвав к себе домой на ужин. Они внесут желанное оживление в спокойную семейную атмосферу.

Лев
Сегодня не стоит все принимать слишком близко к сердцу. Напротив, старайтесь не обращать внимания на детали Вашего общения с любимым человеком – пусть Вас волнуют лишь самые общие моменты и аспекты. Лишние детали лишь помешают Вам получать удовольствие от общения.


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку очень важно будет знать, что он Вам нужен, Вас интересует его мнение и желание быть постоянно рядом с Вами. Если Вы этого не сделаете, Вы рискуете потерять отношения с этим человеком или очень сильно их испортить. Постарайтесь такого исхода событий не допустить.

Весы
Сегодня Ваш любимый человек будет довольно долго развлекать Вас своим чувством юмора и забавным поведением. Главное, чтобы таким образом он не потерял Ваше уважение, потому что смешное редко становится значительным в наших глазах. Не забывайте о том, кто он есть на самом деле.

Скорпион
Сегодня в Вас проснется бунтарь, разрушитель и революционер. Вам захочется кардинальных изменений в Ваших отношениях с любимым человеком – для того, чтобы потом на месте этих отношений выстроить что-то совершенно новое, революционное и ошеломляющее.

Стрелец
Ваш любимый человек очень хочет сделать Вам сюрприз, а Вы ему всячески в этом препятствуете, иногда сами того не желая. Впрочем, Ваши коварные планы не реализуются, и сюрприз будет сделан и доставлен в срок и по адресу. Хочется верить, что исключительно приятный.

Козерог
Сегодня Вам и Вашему любимому человеку стоит прогуляться по ночным улицам. Идеальным вариантом было бы, конечно, пустынное место, где можно почувствовать себя единственными во Вселенной, однако это в наши беспокойные дни небезопасно. Поэтому проще ограничиться темнотой.

Водолей
В этот день Вам очень захочется сделать Вашему любимому человеку какое-то замечание, направить его на путь истинный и вообще объяснить, что не прав тут он, а никак не Вы. Однако вряд ли у Вас это получится: Ваши речи не будут восприниматься адекватно.



Рыбы
Ваш любимый человек сегодня будет как никогда несобран, рассеян и вообще будет создавать впечатление инопланетянина. Придется Вам нести за него полную ответственность, руководить его действиями и следить за тем, чтобы он все делал правильно и в срок.

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Гороскоп на сегодня, 5 мая 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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