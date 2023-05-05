Гороскоп на сегодня, 6 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:53, 05 май 2023

Утро может быть непростым. Это время, когда близкие люди ссорятся из-за пустяков, вспоминают о старых обидах и предъявляют друг другу претензии. Лучше не обсуждать важные рабочие и финансовые вопросы: именно из-за них возникают самые серьезные разногласия. Будьте готовы к тому, что придется изменить планы, которые вы строили раньше, отложить какие-то встречи.







Вторая половина дня будет значительно приятнее. Главное, что она приносит, – это спокойствие и уверенность. Многие тревоги остаются в прошлом, становится проще разобраться в своих и чужих намерениях.



Овен

День спокойный, не слишком многообещающий, но в целом неплохой. Можно довести до конца ранее начатые дела, обсудить с деловыми партнерами вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества. Важно не принимать каких-то окончательных решений, не обещать никому ни поддержку и покровительство, ни участие в совместных проектах.



Телец

Вы не отказываетесь от задуманного, даже если на пути возникают преграды, и добиваетесь поставленных целей, хоть и не без труда. Самочувствие будет хорошим в начале дня, а вот к вечеру может испортиться, напомнят о себе хронические заболевания.



Близнецы

Будьте готовы к значительным расходам. Вероятно, они будут связаны с ремонтом или обустройством квартиры — потратить придется не только деньги, время. Как бы вы ни старались договориться с членами семьи о разделении обязанностей, большую часть проблем вам придется решать самостоятельно.



Рак

День не из самых лучших. Сегодня вас многое раздражает и мало что радует. Есть и хорошая новость – вы способны повлиять на собственное настроение, изменить его на более позитивное. Окружающие стараются вас развеселить, старайтесь реагировать на их попытки хотя бы вежливой радостью, а не откровенным раздражением. Если вы этот день вы позволите себе резкие высказывания, то позже о них пожалеете.



Лев

Преобладает влияние позитивных тенденций. Высока деловая активность, можно рассчитывать на профессиональные успехи. Не исключено повышение по службе, возможно начало продуктивного сотрудничества. Вы поступите мудро, если проявите инициативу, покажете, на что способны. Вносите интересные предложения, демонстрируйте лидерские качества и организаторские способности. Помните: за вами пристально наблюдает человек, от которого во многом зависит ваше профессиональное будущее.





Дева

Можно делать крупные покупки, принимать важные решения, касающиеся денег, а также обсуждать вопросы, связанные с разделом, обменом, продажей имущества. Вы не боитесь трудностей и не ленитесь преодолевать их, поэтому добиваетесь значительных успехов быстрее, чем представители других знаков. Кого-то ваши достижения заставят позавидовать, но достойным людям они внушат лишь уважение.



Весы

Не пугайтесь трудностей и неприятностей: с ними удастся быстро разобраться; особенно эффективными оказываются новые, экспериментальные методы, так что не бойтесь сойти с привычного пути. Возможны значительные денежные поступления, дорогие подарки. День подходит для покупки произведений искусства и ювелирных изделий.



Скорпион

Кажется, что проблем так много, что справиться с ними просто невозможно. Однако при правильном распределении времени и усилий вы получите нужные результаты – просто для этого придется отказаться от каких-то запланированных развлечений и приятных встреч. Нежелательно посещать светские мероприятия: они скорее утомят вас, чем порадуют.



Стрелец

Влияние неблагоприятных тенденций сильно. Особенно трудно складывается первая половина дня: в это время у вас все валится из рук, вы не можете справиться даже с простейшими делами. Однако постепенно Стрельцам удается выработать верную тактику, и уже в середине дня представители знака добиваются первых успехов – пусть скромных, но все же поднимающих настроение.



Козерог

Возрастает стремление к публичности, светской жизни, привлечению внимания к собственной персоне. Будьте осторожны – именно оно может навлечь на вас неприятности, справиться с которыми удастся нескоро. В середине дня может появиться недовольство собственным окружением; следствием этого станут повышенная раздражительность и неконтролируемый всплеск эмоций.



Водолей

Могут возникнуть трудности на работе – а все потому, что вам совершенно не хочется заниматься теми делами, которые требуют внимания. Конечно, вы можете сосредоточиться, взять себя в руки, плодотворно потрудиться, и даже достичь кое-каких успехов, но дается вам это нелегко.









Рыбы

Ярко проявляются лидерские качества, вы способны вести за собой даже тех, кто не разделяет вашу точку зрения. Очень удачно складывается день для Рыб-руководителей, которые не только наладят отношения с подчиненными, но и найдут новых сотрудников. Не откладывайте решение проблем в долгий ящик: сегодня можно успеть сделать очень и очень многое.

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