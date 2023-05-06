Любовный гороскоп на сегодня, 7 мая 2023 года по знакам зодиака

23:34, 06 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 7 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Как, оказывается, мало Вам надо для счастья! Всего лишь улыбка или благосклонность дорогого Вам человека, смайлик в sms, открытка в конверте или на мониторе. Пусть эти простые волшебные вещи греют Вас на протяжении всего дня и не дадут потухнуть Вашему счастливому взгляду!







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется с Вами поиграть в прятки, в кошки-мышки и в другие игры, подобные этим. Иными словами, Вам целый день придется отгадывать загадки, искать черную кошку в темной комнате и заниматься другими не менее увлекательными вещами.



Близнецы

Не стоит делать таких больших шагов в сближении с Вашим любимым человеком. Он может принять этот темп как должное, а потом, когда Вы однажды выдохнетесь и притормозите, решит, что на этом Ваши чувства иссякли, и уйдет. Поэтому следуйте совету Ремарка: «Что медленно, то прочно, а что прочно — хорошо».



Рак

Постарайтесь в этот день ни в коем случае не выходить из себя, что бы ни случилось. Сохраняйте спокойствие любой ценой, и Вы достигнете желаемого гораздо быстрее, даже если Вам покажется, что это просто невозможно.



Лев

Овны сегодня будут с каким-то маниакальным упорством тратить деньги. Особенно повезет любимым. Если у Вас имеется вторая половинка, Вы завалите ее подарками с ног до головы. Правда, не все они могут быть восприняты с должным восторгом. Но об этом Вам стоило подумать еще в магазине.





Дева

Сегодня у Вас появится уникальный шанс почувствовать себя взрослой, самостоятельной и сильной личностью. Даже если обычно Вы представляете собой полную противоположность этому образу, Ваша половинка будет приятно удивлена Вашими новыми качествами. Постарайтесь их не растерять со временем.



Весы

Главное для Вас сегодня — не переусердствовать. Вам, очевидно, предстоит кое-какая работа в собственном доме, требующая немалых усилий и смекалки. Может быть, Вы давно уже не переклеивали обои в гостиной или не переставляли мебель в спальне по фен-шую? Звезды советуют в качестве помощников родителей – им будет приятно, что о них не забывают.



Скорпион

Сегодня для Вас очень важно будет почувствовать себя нужным Вашему любимому человеку. Однако он может этого не понять, а посему свою привязанность к Вам не демонстрировать. Постарайтесь показать ему, что Вам грустно и одиноко без его внимания, ласки и заботы.



Стрелец

Сегодня Вам не стоит предъявлять слишком много претензий Вашему любимому человеку. Подобные действия не окончатся ничем хорошим, кроме хорошей качественной ссоры. Если хотите добиться результата, будьте мягки, но настойчивы. Вспомните вкрадчивость и грациозность кошки.



Козерог

Это подходящий день для кардинальных изменений в Вашей личной жизни. Именно сегодня Вы удачно начнете, закончите или возобновите отношения с теми или иными людьми, которые, по Вашему мнению, достойны таких энергозатрат с Вашей стороны. Главное потом в этих людях не разочароваться.



Водолей

Пусть сегодняшний день станет замечательным поводом для того, чтобы вспомнить чье-либо детство: либо Ваше, либо Вашей половинки. Сходите в Вашу или ее школу, познакомьтесь с учителями, прогуляйтесь по шумным школьным этажам. Вас захлестнет волна воспоминаний, а за нею — и волна нежности.









Рыбы

Сегодня Вам предстоит сделать непростой выбор — Ваше внимание потребуется сразу нескольким людям, ни одному из которых Вы не захотите отказывать. Однако придется, и, похоже, любовь должна будет ненадолго уступить дружбе. Другу Вы нужнее.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram