Гороскоп на сегодня, 9 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:02, 08 май 2023

Благоприятный день для новых начинаний. Многое из того, к чему вы прежде были равнодушны, покажется увлекательным. Будет возможность взяться за какие-то интересные и перспективные проекты. Не исключены полезные знакомства. Людям, у которых есть хоть что-то общее, нетрудно будет найти общий язык.



Избегайте неоправданного риска. День подходит для смелых поступков и оригинальных решений, но не стоит ставить на карту слишком многое. Это касается не только деловой сферы, но и личных отношений: тут тоже осторожность не будет лишней. Желательно избегать серьезных физических нагрузок, поскольку сегодня они могут особенно плохо сказываться на самочувствии.







Овен

Самый подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое. Только сначала все обдумайте, как следует, взвесьте «за» и «против», вспомните прежний опыт. Возможно, подготовка займет всю первую половину дня – но вторая будет посвящена реальным действиям, которые окажутся на удивление эффективными.



Телец

Ни случайно возникшие трудности, ни неблагоприятное стечение обстоятельств, ни козни недоброжелателей не испортят вам настроения. В этот день вас отличают целеустремленность и решительность, позволяющие достигнуть любой поставленной цели. Возрастает ваш авторитет, окружающие охотно прислушиваются к вашим советам и следуют вашим рекомендациям.



Близнецы

Вы жаждете всеобщего внимания и слишком увлекаетесь саморекламой. Иногда она уместна, но гораздо чаще ваши попытки показать себя с лучшей стороны выглядят смешно, гораздо лучше вести себя естественно – именно в этом случае ваши достоинства не останутся незамеченными. Осторожнее с деньгами: вы склонны тратить крупные суммы, не задумываясь.



Рак

Вторая половина дня – время, которое лучше посвятить спокойному отдыху. Серьезные физические нагрузки, изнуряющие занятия спортом нежелательны. Стоит побаловать себя – например, устроить спа-салон на дому.



Лев

День проходит не в самой благоприятной обстановке. Трудно поладить с близкими, вы чувствуете, что взаимное напряжение нарастает, но не знаете, как на это реагировать. Обостряются разногласия с представителями старшего поколения; обсуждение какого-то вполне невинного вопроса может вылиться в настоящий конфликт с долгосрочными последствиями.





Дева

Вы легко ладите с людьми, даже с теми, кто не слишком вам симпатичен. Старые разногласия с друзьями и близкими забываются, причин для новых споров не возникает, хорошо проходят любые назначенные встречи. Вы легко принимаете правильные решения, не совершаете серьезных ошибок, даже если располагаете лишь обрывочной информацией.



Весы

Вы чувствуете, что сбились с пути и уже просто не помните, куда именно так стремитесь попасть. Находиться в тупике не слишком приятно, но и в этом незавидном положении есть свои плюсы: у вас появилось время на размышления и эмоциональное восстановление.



Скорпион

День связан с волнениями и тревогами. Эмоциональные нагрузки очень серьезны, к тому же повышается утомляемость. Даже ровным счетом ничего не делая, к вечеру можно совершенно выбиться из сил. Во второй половине дня возможны недомогания, не исключены бессонница и мигрень.



Стрелец

Ярким и удачным будет день для тех, кто не станет сидеть без дела. Чем больше интересных занятий вы найдете, тем лучше: праздность плохо сказывается и на настроении, и на самочувствии. Не подходит день для коммерческой деятельности, совершения покупок: вы очень доверчивы, и этим непременно кто-нибудь попытается воспользоваться.



Козерог

Влияние позитивных тенденций не так сильно, как хотелось бы, но все же время от времени дает о себе знать. Есть шанс заключить выгодные сделки, приобрести ценную вещь за небольшие деньги. Возможны интересные деловые предложения, однако не следует сразу отвечать на них согласием: можно добиться более выгодных условий.



Водолей

Вам нужно многое успеть, так что одна из важнейших задач этого дня – правильно распределить силы. Хорошо бы отказаться от незапланированных расходов, но едва ли вы найдете в себе силы противостоять искушению. Радуют встречи со старыми друзьями, ваше обаяние не оставляет равнодушными новых знакомых.









Рыбы

Этот сложный день может ознаменоваться серьезными проблемами, если вы не проявите осторожности и предусмотрительности. Не доверяйте малознакомым людям (особенно женщинам), будьте внимательны при выборе партнеров. Те, кто обещает слишком много, едва ли сдержат слово.

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