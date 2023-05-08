Любовный гороскоп на сегодня, 9 мая 2023 года по знакам зодиака

23:06, 08 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 9 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день тройка станет Вашим счастливым числом, в том числе и в личной жизни. Возможно, третий представитель противоположного пола, которого Вы увидите за этот день, и есть тот самый человек, которого Вы искали всю Вашу сознательную жизнь. А может быть, Вы встретите его в автобусе под номером три? Или в третьем доме?







Телец

Благоприятный день для совместного построения долгосрочных планов. То есть, грубо говоря, где вы будете через пять-десять лет, какие у вас цели на эти годы, что вы планируете делать и каким образом будут развиваться ваши отношения. Если ни к чему путному в итоге не придете, хотя бы помечтаете.



Близнецы

Близнецы будут нынче тщательно взвешивать каждое слово. Беда только, что не свое. Имейте в виду, если Вы станете оценивать любой чих домашних и немедленно начинать читать нотации, Вам очень скоро устроят бойкот. Они Вас в самом деле так раздражают?



Рак

Самое время оглядеться по сторонам. Где-то рядом ходит тот, с кем Вы вполне можете прожить длинную и счастливую жизнь. У Вас уже есть семья и Вы вполне счастливы? Тем более вглядитесь в лица, ведь тут ходит Ваша дражайшая половина. Ей тоже будет приятно нечаянно с Вами встретиться. Правда, возможно, придется объяснять друг другу, что вы тут делаете.



Лев

Овнам сегодняшний день может принести неплохую педагогическую практику. Уж очень он будет благоприятен для передачи знаний подрастающему поколению. Особенно — для обучения детей иностранным языкам. Только не переусердствуйте, не стоит впихивать в их головы сразу все, что знаете сами, иначе Вы рискуете потерять с ними взаимопонимание.





Дева

Сегодня Вам предстоит долгий поход по кино, кафе, ресторанам, театрам… Возможны вариации, но все равно культурная жизнь будет кипеть. И все это благодаря Вашему любимому человеку! Так что Вам решать, говорить ему за такой наполненный график спасибо или же наоборот отругать как следует.



Весы

Не стоит стесняться некоторых своих вредных привычек или физических недостатков. Если это, конечно, не привычка ковыряться монтировкой в ухе собеседника или нечто аналогичное. Любая Ваша необычная черта — это Ваша изюминка, за которую, возможно, Вас и любит Ваша половинка. Сегодня Вы особенно явственно это ощутите.



Скорпион

В этот день постарайтесь во что бы то ни стало сохранить бодрый настрой и быть в наиболее радужном настроении. Возможно, именно это станет той соломинкой, которая не даст двенадцатибалльным штормам унести лодку вашей любви вдаль от надежных берегов.



Стрелец

Сегодня Вам следует задуматься о том, что хорошо было бы сделать сюрприз Вашему любимому человеку. Для того, чтобы сюрприз получился действительно хорошим, добротным и качественным, Вам стоит серьезно к нему подготовиться.



Козерог

Что бы ни советовали Вам Ваши друзья относительно Ваших любовных связей, действуйте так, как считаете нужным Вы сами. Не стоит полагаться на чужой опыт, он Вам не поможет.



Водолей

А ведь все, оказывается, было не так трудно, как Вы предполагали! Да, можете вздохнуть с облегчением: полоса испытаний позади, и теперь Вы и Ваш любимый человек можете немного отдохнуть. Если, конечно, вас эта самая полоса не развела по разным углам жизни. А если и так — что ни делается, все к лучшему!









Рыбы

Избегайте искушения заняться психоанализом. Ничего путного из этой затеи не выйдет, Вы только можете обидеть собеседника. Или напугать, что еще хуже.

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