Гороскоп на сегодня, 10 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:50, 09 май 2023

Для успеха нужна решительность. В первую очередь это касается профессиональной сферы, где чрезмерная осторожность вредит делам, создает дополнительные проблемы и мешает достичь поставленных целей. Чем меньше вы сомневаетесь, тем лучше; людям, уверенным в своих силах, будет нетрудно одержать важные победы.







Возможны интересные знакомства. Людям, у которых есть хоть что-то общее во взглядах на жизнь, легко понять друг друга и договориться о совместных действиях. Семейные отношения изменятся к лучшему после откровенного разговора.



Овен

Этот день не очень подходит для работы, особенно – требующей энтузиазма и усердия: деловая активность снижена, порой вам лень не то что действовать, а даже думать. Но с текущими задачами вы неплохо справляетесь просто по привычке, даже если мысли ваши при этом бродят где-то далеко.



Телец

Благоприятный день, особенно для тех, кто занимается коммерческой деятельностью, решает финансовые вопросы, имеет дело с деньгами (своими или чужими). Удачными будут крупные приобретения, инвестиции в бизнес принесут прибыль.



Близнецы

Сложный противоречивый день, полный событий, определить истинные причины которых так же трудно, как и понять, какими будут их последствия. Не стоит принимать важные решения; если это необходимо — найдите возможность посоветоваться с людьми, мнению которых доверяете. Нежелательно заключать сделки, решать финансовые вопросы.



Рак

Сложный день. Вы склонны действовать под влиянием момента, идти на поводу у эмоций, поэтому часто совершаете поступки, в которых позже раскаетесь. Вероятны споры с коллегами и руководством, возможны и разногласия с близкими людьми. Хочется, чтобы все было по-вашему, хотя вы хорошо понимаете, что в данный момент это просто невозможно.



Лев

Прекрасный день для общения: все встречи и переговоры проходят именно так, как вам нужно. Вы не только быстро находите общий язык с руководством и деловыми партнерами, но и удивляете их своими оригинальными и блестящими решениями. Можно принимать важные решения, менять работу, переезжать, начинать обучение новой специальности.





Дева

Только природная скромность мешает вам сегодня стать звездой: вы предпочитаете, чтобы о ваших успехах никто не знал, поэтому предпочитаете о них не рассказывать. А поговорить-то есть о чем! И в профессиональной сфере вы преуспеваете, и сделки заключаете выгодные, и в личной жизни многое меняете к лучшему.



Весы

День связан с убытками и потерями. Сделки неудачны, подписанные договоры приносят много хлопот и мало прибыли. Деловую активность лучше снизить, поскольку она оказывается на редкость неэффективной. Зато появляется возможность добиться своего с помощью личных связей, полезных знакомств; не стесняйтесь давить на такие рычаги.



Скорпион

Вам предстоит заниматься сложным делом. Вы доведете его до конца, но для этого придется приложить нешуточные усилий. Достигнув поставленной цели, вы едва ли сможете от души этому порадоваться, столь сильной будет усталость. Во второй половине дня желательно найти время для спокойного отдыха. Полезно заниматься духовными практиками.



Стрелец

Приходится заниматься разнообразными делами, в том числе – совершенно новыми для вас и далеко не простыми. Возрастает интерес к окружающим, вы замечаете тех, на кого раньше не обращали внимания. Не исключено романтическое увлечение, могут вспыхнуть сильные чувства.



Козерог

Неожиданная удача в деле, требующем нестандартного подхода, позволяет укрепить профессиональные позиции, обзавестись новыми союзниками. Этот день отлично подходит для начала переговоров, поскольку вы и сами легко настраиваетесь на нужный лад, и симпатию собеседников завоевываете без труда.



Водолей

Возможны финансовые трудности, в том числе значительные. Не всегда удается найти общий язык с людьми, с которыми вас связывают деловые интересы, отношения могут разладиться настолько, что дальнейшее сотрудничество станет невозможным. Если на этот день запланировано посещение светских мероприятий, старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания, по возможности держаться в тени.









Рыбы

Очень благоприятный день, хорошо подходящий для любых занятий, которые вызывают у вас интерес. И не беда, если кому-то покажется, что вы напрасно тратите время – это не помешает вам получать удовольствие от происходящего.

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