Любовный гороскоп на сегодня, 10 мая 2023 года по знакам зодиака

22:52, 09 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 10 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня может случиться так, что Ваш нынешний любимый человек познакомится с предыдущим. При этом они, вполне возможно, не будут знать о том, какую роль каждый из них сыграл в Вашей жизни. Вы можете им об этом сказать или не говорить, в зависимости от того, насколько легко они найдут общий язык.







Телец

Будьте сегодня милы и непосредственны. Именно это привлечет к Вам максимум внимания со стороны представителей противоположного пола. Впрочем, если Вы решите, что амплуа взбалмошного ребенка – лучший для Вас образ, постарайтесь не переиграть. Пусть дитя будет непослушным, но умным.



Близнецы

Сегодня замечательный день для того, чтобы поставить точку на исчерпавших себя отношениях и начать, наконец, развивать новые, интересные и перспективные. Если же для Вас это пока неактуально, Вас можно только поздравить и пожелать, чтобы данная проблема перед Вами не вставала подольше.



Рак

Если у дяди Федора в свое время была повышенная лохматость, то у Вас сегодня будет наблюдаться повышенная колючесть, она же вредность, она же ехидность. Если у Вашей половинки больное самолюбие или напрочь отсутствует чувство юмора, ей остается только посочувствовать. Впрочем, а нужен ли Вам такой человек? Решать Вам.



Лев

Сегодня Вам будет довольно трудно согласовать Ваши планы на ближайшее будущее с планами Вашего любимого человека. Почему-то компромисс никак не захочет находиться. Наверное, эту деятельность просто лучше отложить.





Дева

Кажется, Вы изобретаете слишком хитрые стратегии для того, чтобы обрести расположение любимого человека. Зачем лезть через окно, если открыта дверь? «Проще надо быть, проще! Счастье в простом!», – писали братья Стругацкие. Пусть эта фраза станет Вашим девизом на сегодня.



Весы

Строя планы на сегодняшний день, постарайтесь согласовать их со всеми, кто может на них как-то повлиять как прямо, так и косвенно. Иначе неприятных сюрпризов не избежать. И если они произойдут, то винить Ваша половинка будет только Вас, пусть даже сорвется что-то по независящим от Вас причинам.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек захочет стать Вам еще ближе, и для этого попробует Вам помочь с решением какой-то Вашей душевной проблемы, поддержать в трудную минуту и вообще сделать для Вас что-то особенное. Если Вы хотите еще большего сближения, с радостью принимайте помощь.



Стрелец

Признайтесь себе в собственных чувствах. Вы слишком долго скрывали их от себя, и сегодня пришла наконец пора узнать правду. Признав ее в душе, Вам будет проще ориентироваться в Ваших отношениях с представителями противоположного пола, делать правильные шаги в сторону нужного человека.



Козерог

Сегодня Вы решите устроить праздник Вашему любимому человеку, причем без какого бы то ни было повода. Впрочем, это Ваше желание он может воспринять неадекватно и начать Вас подозревать во всех смертных грехах вместе взятых. Однако надежда на то, что этого не произойдет, все же есть.



Водолей

Сегодня Вам следует прислушаться к мнению Вашего любимого человека. Он, скорее всего, будет давать Вам весьма дельные советы и придумывать нетривиальные решения Ваших проблем. Говорят, две головы лучше, чем одна. Вспомнить хотя бы двуглавого орла и Змея Горыныча.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек расскажет Вам какую-то историю из своей личной жизни, причем не касающуюся Вас. Возможно, у него объявился тайный поклонник или он стал чьим-то поклонником… Постарайтесь извлечь максимальную пользу из подобного откровенного разговора.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram