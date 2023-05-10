Гороскоп на сегодня, 11 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:31, 10 май 2023

Яркий, насыщенный день, который принесет много событий. Сейчас многие готовы проявить инициативу, что-то изменить в своей жизни. Удается по-новому взглянуть на привычные вещи, оставить в прошлом заблуждения и стереотипы. Возможны удивительные, запоминающиеся совпадения.







Первая половина дня проходит легко и приятно, во второй же не исключены сложные, напряженные моменты. Вероятны сильные неприятные переживания, разочарования. Впечатлительным и ранимым людям потребуется поддержка.



Овен

День связан с ошибками, в том числе серьезными. Вы не склонны обдумывать каждый шаг; действуете по наитию, полагаетесь на подсказки интуиции, которые не всегда верны. Советы старших вы пропускаете мимо ушей, это может привести к обидам, стать причиной ссор.



Телец

Напряженный, сложный день. Вы легко теряете терпение, раздражаетесь из-за пустяков, недоброжелатели этим пользуются. Вы склонны доверять людям, которые этого не заслуживают, позволять им манипулировать вами; решения, которые вы принимаете в этот день, не пойдут на пользу ни деловым, ни личным отношениям.



Близнецы

Вы не рискуете по пустякам, ведете себя осторожно и благоразумно, что позволяет избежать многих ошибок. День благоприятен для решения творческих задач, начала работы над новыми проектами. Можно найти союзников и влиятельных покровителей, однако необходимо следить за тем, чтобы в любом союзе именно вы были лидером.



Рак

Многое дается легко, задачи, недавно казавшиеся неразрешимыми, вы щелкаете, как семечки. Возможны незапланированные встречи с людьми, по которым вы скучали, не исключено, что напомнит о себе бывший возлюбленный или партнер по браку. Есть шанс восстановить прерванные романтические отношения, но прежде, чем им воспользоваться, нужно понять, действительно ли они нужны вам.



Лев

Направьте свою энергию в мирное русло. День отлично подходит для физической работы, занятий спортом. Вам не сидится на месте, поэтому любые поездки вас радуют. Найдите время для того, чтобы погулять; не стоит проводить весь день в четырех стенах.





Дева

Этот день подходит для интеллектуальной работы, чтения серьезной литературы, проведения научных исследований, повышения квалификации. Вы не только быстро усваиваете полезную информацию, но и находите ей применение. День будет удачным для Дев-педагогов, а также для представителей знака, работающих в СМИ.



Весы

Спокойный день, не слишком богатый событиями, но все же приятный. Вы чувствуете приближение перемен и понимаете, что готовы к ним, это вселяет оптимизм. Разногласия с членами семьи возможны, но вам удастся избежать серьезного конфликта, превратив все в шутку. Интересные перспективы откроются перед представителями знака, мечтающими открыть собственное дело.



Скорпион

Подходящий день для укрепления любых отношений – хоть деловых, хоть личных. Ваш авторитет очень высок, едва ли кто-то захочет подвергнуть сомнению ваши знания и опыт. Могут возникать разногласия с коллегами и руководством, но вы не принимаете их близко к сердцу, и правильно делаете: сегодня можно высказывать свое мнение, не беспокоясь о последствиях.



Стрелец

Не тратьте время зря: день очень благоприятен, и этим стоит воспользоваться — в первую очередь для того, чтобы достичь давно поставленных профессиональных целей. У вас многое получается гораздо лучше, чем раньше, окружающие удивляются вашим успехам. И пусть вас не беспокоит, что кто-то вам тайно завидует: навредить вам завистники все равно не смогут.



Козерог

Непростой день. Вы набьете много шишек, прежде чем добьетесь своего. В этот день от вас требуются не только настойчивость и целеустремленность, но и непреклонность, готовность поступать по-своему, несмотря на просьбы и уговоры союзников. В течение дня не раз возникнет ситуация, когда вам придется выбирать между собственными интересами и желаниями людей, которые на вас рассчитывают.



Водолей

Удачный день, особенно для тех, кто не планирует ничего особенного, не борется с обстоятельствами, а просто плывет по течению – именно такие Водолеи с легкостью достигают поставленных целей и даже большего. День подходит для начала изучения иностранного языка (как, впрочем, и для других занятий, способствующих расширению кругозора).









Рыбы

Значительную часть дня вам придется посвятить чужим делам. Не считайте это бесполезными хлопотами: вы многому учитесь, обзаводитесь полезными связями. Возможны неприятности, но они не носят хронического характера. Вообще, можно сказать, что весь этот день раскрашен узкими полосками, и черные среди них встречаются лишь изредка.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram