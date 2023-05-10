Любовный гороскоп на сегодня, 11 мая 2023 года по знакам зодиака

22:35, 10 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 11 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вам будет казаться, что кто-то очень сильно хочет сесть к Вам на шею. Возможно, даже Ваш любимый человек. Однако ощущение это может оказаться как истинным, так и ложным в равной степени. Ваша задача — сделать все возможное для того, чтобы если такое желание и существует, оно ни за что бы не реализовалось.







Телец

Сегодня для осуществления Вашего коварного плана Вам не хватит какой-то малости, незначительной мелочи, которая в итоге окажется более чем значительной. Что ж, значит, Ваше личное счастье отодвигается еще на какой-то промежуток времени. Хочется верить, что небольшой.



Близнецы

Если вы сегодня будете действовать сообща, то свернете горы! А также шеи — всем вашим неприятностям. Однако малейшая разобщенность будет способствовать огромному количеству неудач. Так что вспомните старую мудрость о том, что два прутика сломать сложнее, чем один, и крепко держитесь друг за друга!



Рак

Сегодня Ваш любимый человек не склонен будет предоставлять Вам свободное от себя время, ибо будет считать, что все те минуты, которые не заняты у Вас учебой или работой, Вы должны посвящать ему и только ему. Постарайтесь убедить его в обратном, если данная точка зрения Вас не устраивает, но на успех не рассчитывайте.



Лев

Сегодня в отношениях с любимым человеком произойдет что-то непонятное, необъяснимое и странное, что никакой логике, ни мужской, ни женской, понятно не будет. А потому придется вам на время стать слепыми котятами и попробовать найти выход из ситуации на ощупь или на запах.





Дева

А действительно ли Вы испытываете все те чувства, о которых изо дня в день повторяете Вашей половинке? Задумайтесь об этом. Вы действительно любите ее, или слово «люблю» – не более чем дань привычке? Или на самом деле Вы любите давно, но не решаетесь об этом сказать? Сегодня самый подходящий день для того, чтобы ответить на эти вопросы и на множество им подобных.



Весы

Сегодня благоприятный день для гаданий. Откройте книгу на любой странице и прочитайте пятую строчку снизу. Она расскажет Вам о том, как будут развиваться отношения с Вашим любимым человеком. Впрочем, учебнику по матанализу, к примеру, это будет сделать сложновато…



Скорпион

Все проблемы, которые есть в вашем тандеме, являются не более чем плодом вашей фантазии. Это не значит, впрочем, что их совсем нет. Вполне возможно, что вы просто делаете из мухи слона, а слона, напротив, превращаете в муху. Сегодня звезды желают вам адекватного восприятия действительности.



Стрелец

Сегодня Вам стоит запастись терпением. По идее, килограммов трех этого ценного продукта будет для Вас вполне достаточно, чтобы вытерпеть все капризы Вашей половинки, все неожиданности, которые войдут в Вашу жизнь благодаря общению с ней, а также все возможные последствия от этого дня.



Козерог

Сегодня звезды не рекомендуют Вам злоупотреблять алкоголем. Конечно, бокал вина под хороший ужин — это еще не проблема, но, по возможности, не больше. Вашему любимому человеку будет неприятно смотреть на Вас в подвыпившем состоянии, а тем более, целовать Вас.



Водолей

Сегодня Ваша половинка будет хотеть от Вас чего-то непонятного даже ей самой. Как в старой доброй сказке: пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что. Вам придется либо проявить чудеса телепатии и выполнить-таки ее желание, либо стоически терпеть капризы и придирки. В конце концов, они не навсегда.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, почему Вы не хотите уделять ему столько внимания, сколько он считает нужным. Может быть, стоит объяснить ему подробнее, каково Ваше расписание или душевное состояние, чтобы его больше не удивляли подобные вещи?

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