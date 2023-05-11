Любовный гороскоп на сегодня, 12 мая 2023 года по знакам зодиака

22:22, 11 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 12 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день вся Ваша личная жизнь будет в телефонной трубке. Вы будете выяснять отношения с Вашим любимым по телефону, таким же образом строить планы на дальнейшую совместную жизнь и обсуждать прошлые достижения и ошибки. Если вам и удастся встретиться, то только ближе к вечеру.







Телец

Сегодня Вы целый день проведете в мечтах о будущем. Хочется верить, что не о слишком отдаленном, так как никаких других развлечений светила пока не обещают.



Близнецы

Сегодня Вам стоит наконец обратить внимание на человека, который так давно смотрит на Вас восторженными глазами и не может отвести от Вас взгляда. Может быть, и он достоин самого пристального внимания с Вашей стороны с целью продолжения знакомства?



Рак

Сегодня Вам будет довольно трудно понять, что Ваш любимый человек хочет сказать Вам тем или иным своим действием. Вы будете всячески стараться его расшифровать, а это, скорее всего, будет бессмысленно, ибо за вышеупомянутыми действиями ничего конкретного стоять не будет.



Лев

Постарайтесь в этот день соблюдать дистанцию с человеком, который Вам небезразличен. В противном случае Вы рискуете стать для него навязчивым, а потому неприятным собеседником, не говоря уже о чем-то большем. Пусть лучше Вашего внимания добиваются, нежели старательно избегают.





Дева

Ощущение полета и волшебной сказки, главным героем которой Вы неожиданно стали. Ничто не сможет испортить Вам сегодня настроение. Глядя на Вас, люди будут думать: «Бывают же счастливые люди!». Побольше бы таких дней.



Весы

Сегодня Ваши действия будут активно критиковать, не говоря при этом, как сделать лучше. Обидно, конечно, но что поделаешь: Вы всегда знали, что Ваш любимый человек – не подарок. А может, все же заставить его придумать более удачное решение для Вашей проблемы? Хотя бы эксперимента ради.



Скорпион

Терпение и труд все перетрут. Сегодня эта фраза как раз про Вас. Если Вы действительно хотите добиться внимания и благосклонности от понравившейся Вам особы, придется приложить максимум усилий — физических, моральных и даже, возможно, материальных. Увы, никто не обещал, что будет легко.



Стрелец

Ваше счастье не за горами. Оно придет не сегодня, но уже в этот день Вы увидите его краешек, его кусочек, его свет, который будет обещать Вам множество всяческих благ впереди. Что ж, готовьте рамочку для фотографии, на которой будет совсем скоро запечатлена Ваша мечта.



Козерог

Если вы сегодня будете действовать сообща, то свернете горы! А также шеи — всем вашим неприятностям. Однако малейшая разобщенность будет способствовать огромному количеству неудач. Так что вспомните старую мудрость о том, что два прутика сломать сложнее, чем один — и крепко держитесь друг за друга!



Водолей

Родившихся под знаком Водолея сегодня, вполне возможно, ожидает нелегкий выбор между тем, что кажется Вам Вашим долгом, и тем, что, возможно, сулит удовольствие. Прежде чем сломать голову в страшных мучениях, рекомендуется подумать, нельзя ли это совместить. Ну, скажем, на вечеринку пойти, но домой постараться вернуться пораньше. Или переделать максимум дел прямо сейчас.









Рыбы

Сегодня Вам стоит вспомнить о человеке, к которому Вы были неравнодушны несколько лет назад. Возможно, он и не станет вдруг Вашей судьбой, тем, кого Вы всю жизнь ждали и тому подобными сказочными персонажами, однако настроение и самооценку Вам повысит значительно.

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