Гороскоп на сегодня, 13 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:26, 12 май 2023

Складывается довольно много сложных ситуаций, и найти наилучший выход из них крайне трудно. Даже самые цельные натуры ощущают влияние противоречивых тенденций, и чувствуют себя дискомфортно, потому что определиться с целями и приоритетами не удается. Приходится довольно много времени тратить на изучение вопросов, которые представляют лишь опосредованный интерес. Следствием интеллектуальных перегрузок могут быть головные боли, бессонница.







День кажется благоприятным для общения, многие пускаются в откровения, забывая о том, что далеко не всегда это осмотрительно. О признаниях, сделанных в этот день, еще не раз придется пожалеть.



Овен

Будет трудно. Возникающие в этот день вопросы сложны, над их решением придется поломать голову. Могут возникнуть разногласия с руководством, у предпринимателей возникают проблемы с органами власти. День не подходит для начала деловых отношений, особенно – с представительницами прекрасного пола. Нежелательно покупать недвижимость и транспортные средства.



Телец

Снижен жизненный потенциал, вы чувствуете, что очень устали, почти выбились из сил. В такой день нелегко найти дело, которое бы вас хоть немного увлекло: вы то и дело отвлекаетесь, или просто откладываете начатое до более благоприятного момента. Помните, что вы можете прибегнуть к помощи друзей и родственников: сегодня они охотно возьмут на себя решение части ваших проблем.



Близнецы

Благоприятный день для встреч с новыми знакомыми, укрепления деловых и личных связей. Вы способны найти путь к любому сердцу и ловко избегаете контактов, которые вам не нужны. Есть шанс удачно вложить деньги или стать участником какого-то перспективного проекта. День подходит для начала реализации долгосрочных планов.



Рак

Удачный день с финансовой точки зрения, денежные поступления будут очень значительными; сделки, которые вы заключаете, непременно принесут прибыль. Непросты отношения с деловыми партнерами, возникает нездоровое соперничество, некоторые Раки становятся жертвами интриг. Человек, который долгое время вас поддерживал, встанет на сторону ваших недругов – но вы не слишком огорчаетесь, поскольку знаете, что и сами способны добиться успеха.



Лев

Первая половина дня отличается неблагоприятным эмоциональным фоном. В это время у многих Львов будет плохое настроение, представителям знака будет сложно поладить с окружающими, да и навести порядок в собственных мыслях едва ли удастся. Могут возникать мелкие неприятности, которые вы примете близко к сердцу.





Дева

День благоприятный и интересный. Влияние позитивных тенденций, которые дали о себе знать накануне, усиливается. У вас появляются новые идеи – в основном, блестящие. В реализации замыслов помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного; в все дело в том, что вас наконец-то оценили по достоинству.



Весы

Приятный и плодотворный день, позволяющий найти ответы на вопросы, беспокоившие вас в последнее время. Вы предпочитаете говорить обо всем открыто, избегая намеков и недомолвок, это помогает достичь взаимопонимания с окружающими, способствует продуктивному сотрудничеству, позволяет понять, кто на самом деле является вашим другом. Правда, представителям старшего поколения ваша искренность может показаться вызывающей.



Скорпион

Задумывайтесь о последствиях поступков, которые совершаете в этот день, и слов, которые говорите – без этого неприятностей не избежать. Резкое слово, некстати прозвучавшее замечание может навлечь на вас гнев влиятельных людей. Карьера окажется под угрозой, если сегодня вы не отнесетесь предельно серьезно даже к самым незначительным своим обязанностям.



Стрелец

Чем осторожнее вы будете, тем больших успехов добьетесь. Тем, чьи основные интересы лежат в области работы и карьеры, следует быть предельно разборчивыми в деловых контактах. В доверие к вам попытаются втереться особы, озабоченные исключительно собственными интересами, но умело притворяющиеся вашими союзниками.



Козерог

Дела, начатые ранее, удастся довести до конца без труда; к тому же вы получите ответы на вопросы, волновавшие вас в последнее время. А вот для новых начинаний это день не самый подходящий: можно составлять и обсуждать планы, но с их реализацией лучше не спешить. Люди, на поддержку которых вы привыкли рассчитывать, могут отказать в помощи, и действовать придется самостоятельно.



Водолей

Не бойтесь импровизировать – в этот день именно те решения, которые приходят в голову совершенно неожиданно, оказываются особенно удачными. Возможны разногласия с коллегами. Отстаивайте свою точку зрения, даже если это кому-то придется не по вкусу. Влиятельные люди встанут на вашу сторону.









Рыбы

Высок творческий потенциал, ваши идеи очень хороши и потому быстро получают поддержку окружающих. Действуйте решительно — поступки, которые вы совершаете сегодня, могут положить начало переменам к лучшему во всех сферах жизни. Можно строить долгосрочные планы: вы четко ставите цели и не ошибаетесь в оценке своих возможностей, поэтому наверняка добьетесь желаемого.

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