Любовный гороскоп на сегодня, 13 мая 2023 года по знакам зодиака

22:29, 12 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 13 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вы будете склонны к философствованию, темы Ваших рассуждений будут преимущественно абстрактными. Причем Вам будет необходимо, чтобы Ваш любимый человек обязательно рассуждал о вечном вместе с Вами. Его же такая перспектива будет привлекать довольно мало — возможны конфликты.







Телец

Сегодня звезды рекомендуют Вам побыть немного эгоистом и подумать в первую очередь о своих приоритетах и выгодах. И если они совершенно точно не идут вразрез с приоритетами и выгодами Вашего любимого человека, почему бы, в конце концов, не сделать себе настоящий подарок?



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек наконец-то почувствует себя действительно уютно и уверенно в Вашем приятном обществе. Однако не стоит расслабляться: вполне возможно, что такое положение вещей установится ненадолго, и за ним последует довольно серьезный рецидив, который устранять Вам же и придется.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет недоставать чувства юмора, и даже Вы не сможете с ним поделиться этим несомненно полезным качеством. Постарайтесь, однако, не шутить излишне сами, ибо несколько его обид легко отобьют у Вас любовь к острословию надолго.



Лев

В этот день звезды рекомендуют Вам сделать небольшой подарок Вашему любимому человеку. Просто так, без повода. Презент должен быть маленьким, изящным и ни к чему не обязывающим. В конце концов, в первую очередь Вашей половинке будет дорого Ваше внимание.





Дева

В этот день Ваш любимый человек может не понять Ваших благих намерений и принять их за выражение каких-то эгоистичных мотивов. Поэтому возжелав добра ближнему, то есть любимому своему, Вы вполне можете получить реакцию, которую благодарностью назвать будет весьма затруднительно.



Весы

В этот день Весы могут испытать непередаваемую гамму чувств, которая не замедлит отразиться на их способностях издавать членораздельные звуки. Не кричите слишком страшно. Конечно, перед Вами виноваты, но связки надрывать зачем? Вполне достаточно более-менее спокойно объяснить проштрафившемуся члену семьи, что делать так не следовало.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек будет Вас понимать как никто другой и даже немного лучше, чем Вы сами. Поэтому если перед Вами вдруг встанет какой-то вопрос без ответа, обращайтесь к нему, и ответ появится сам собой. Можете смело им пользоваться – он будет правильным.



Стрелец

Сегодня Вам стоит всерьез задуматься о том, что Ваш любимый человек давно без Вас скучает. Может быть, Вы и находитесь все время рядом с ним, но уделяете ли Вы ему достаточное количество внимания, тепла и участия? Если нет, то у Вас есть уникальный шанс что-то изменить.



Козерог

В этот день стоит внимательно прислушаться ко всему, что говорит Вам Ваш любимый человек. Хотя бы для того, чтобы потом Вам было, что ему ответить, когда он будет спрашивать, почему Вы поступили по-своему, а не так, как он Вам советовал. Кстати, следовать совету или не следовать – решать только Вам.



Водолей

Чем менее решительными будут сегодня Ваши действия, тем меньше у Вас шансов на успех и благосклонность Вашего любимого человека. Казалось бы, это очевидно. Ан нет, для реализации этого совета Вам придется хорошенько с собой побороться. И со своими комплексами тоже.









Рыбы

Сегодня Вам почему-то захочется сравнить своего любимого человека с половинками Ваших друзей. Вполне вероятно, выводы будут неутешительными, и Вы всерьез задумаетесь, о правильности сделанного выбора. Если решите, что выбор неправильный, постарайтесь четко сформулировать, почему именно. Может, Вам не нужно менять человека, а достаточно будет лишь изменить в нем какое-то качество?

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram