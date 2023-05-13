Гороскоп на сегодня, 14 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:56, 13 май 2023

День приносит неприятности и трудности. То и другое следует принимать со свободным стоицизмом: эмоциям, в особенности негативным давать волю совершенно ни к чему. Чем меньше вы поддаетесь порывам, тем слабее становится влияние неблагоприятных тенденций.



Хорошие отношения с окружающими удается сохранить или флегматикам, или людям от природы «толстокожим». У остальных же едва ли получится избежать обид, причем часто – совершенно беспричинных. Конфликты и ссоры наиболее вероятны во второй половине дня.







Овен

Желание посетить дальние страны, отправиться в путешествие или поучаствовать в судьбоносных событиях будет отвлекать от повседневных дел. А интерес к общественной жизни, научным открытиям расширит кругозор. Будьте внимательны к документам, могут вкрасться досадные ошибки. Не забывайте о своих обязанностях, выполняйте то, что обещали.



Телец

Благоприятный день для любой работы, в том числе – тяжелой, требующей предельной концентрации внимания и сосредоточенности. Тельцы-руководители готовы трудиться вместе с подчиненными, что помогает не только быстрее добиться нужного результата, но и завоевать всеобщее уважение. День подходит для собеседования или встречи с потенциальным работодателем.



Близнецы

Подходящий день для начала сотрудничества. Не ищите союзников среди влиятельных людей: куда более значительную помощь вы получите от своих подчиненных или от тех, чье положение аналогично вашему собственному. В новых проектах вы должны быть не только вдохновителем и лидером, но и руководителем – требовательным, внимательным к мелочам. В этом случае можно рассчитывать на успех.



Рак

Вы добиваетесь многого благодаря своему таланту дипломата, умению общаться с самыми разными людьми. Интуиция подсказывает, когда нужно проявить настойчивость, а когда лучше пойти на уступки. День подходит для общения, однако лучше отдать предпочтение не личным встречам, а переписке или беседам по телефону.



Лев

Вы не можете пожаловаться на недостаток ни хороших идей, ни энергии, необходимой для их осуществления. День подходит для новых начинаний, можно приступать к реализации масштабных совместных проектов. Высок интеллектуальный потенциал, поэтому у вас не возникает проблем с решением сложных задач, поиском ответов на важные вопросы. Хорошо проходят деловые и личные встречи, день подходит для публичных выступлений и посещения светских мероприятий.





Дева

Посвятите день отдыху и не берите на себя чужих обязательств: решая проблемы других людей, вы потратите массу времени впустую и вряд ли получите желанную благодарность. Научитесь говорить вежливое, но твердое и решительное «нет», если не хотите, чтобы и далее все хлопоты ложились на ваши плечи.



Весы

День полон мелких неприятностей. Проблемы, требующие решения, возникают одна за другой, и в первой половине дня у вас просто не будет времени передохнуть и восстановить силы. Однако если вы будете осторожны и сможете избежать ошибок в это непростое время, то в последующие часы добьетесь успехов на профессиональном поприще, сможете наладить отношения с руководством.



Скорпион

Чем больше вы говорите, тем внимательнее вас слушают окружающие. День отлично подходит для публичных выступлений, проведения деловых переговоров, а также для посещения светских мероприятий. У многих представителей знака появляются новые идеи, реализация которых позволит значительно увеличить доходы.



Стрелец

Перед вами открываются новые перспективы, однако далеко не всем представителям знака удается оценить их правильно. Доверяйте своей интуиции, но и к советам окружающих не забывайте прислушиваться. Можно решать финансовые вопросы, обсуждать условия раздела имущества.



Козерог

Хороший день. У вас получается то, за что вы беретесь, окружающие делают то, о чем вы их просите, и жаловаться особенно не на что. При желании, конечно, вы нашли бы к чему придраться, но желания такого у вас нет, поэтому вы просто радуетесь жизни. Возможны удачные совпадения, одно из них позволит вам улучшить свое финансовое положение.



Водолей

Отличный день для того, чтобы продать что-нибудь ненужное или просто заключить удачную сделку; любые проявления деловой активности идут на пользу. Вашей предпринимательской интуиции позавидуют даже люди, который в бизнесе собаку съели – и не только позавидуют, но и постараются извлечь пользу от сотрудничества с вами. При выборе союзников старайтесь руководствоваться только коммерческими интересами, личные симпатии и антипатии оставьте в стороне.









Рыбы

День проходит незаметно, не принося ни больших радостей, ни серьезных горестей. Вы выбираете интересные дела и достигаете в них успеха, а все, что не вызывает энтузиазма, спокойно откладываете. Звезды ничего не имеют против такого подхода.

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