Любовный гороскоп на сегодня, 14 мая 2023 года по знакам зодиака

22:59, 13 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 14 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день Вы будете чувствовать себя довольно-таки усталым, так что свиданий назначать не советуем. Ожиданий любимого Вам оправдать не удастся. Правда, классическая отговорка головной болью мало кого может убедить.







Телец

В этот день Вашему любимому человеку захочется разрушить все Ваши тщательно выстроенные планы и придумать что-то свое, особенное, неподражаемое, причем он искренне верит в то, что от его инициативы Вы придете в восторг. Если восторга не намечается, лучше сразу предупредите об этом Вашу половинку.



Близнецы

Сегодня окажется, что чувства Вашего любимого человека куда более глубокие, чем Вам казалось все это время. А значит, изменить их каким бы то ни было образом будет практически нереально, даже если Вы очень этого захотите. Впрочем, стабильность – это хорошо.



Рак

Сегодня Вам следует особенно чутко относиться ко всем желаниям и настроениям Вашего любимого человека. В противном случае он решит, что Вы черствая и сухая особа, и потом непросто будет его убедить в обратном. Лучше лишний раз спросите, все ли в порядке. Перестраховаться не помешает.



Лев

Сегодня благоприятный день для легких необременительных отношений, которые не затянутся на веки вечные, а просто привнесут легкую романтическую нотку в Вашу жизнь. Можно немного пофлиртовать, поухаживать или поприхорашиваться. Главное – не строить далеко идущих планов.





Дева

Сегодня Вы будете переживать за совершенно незнакомых Вам людей, которые дороги Вашему любимому человеку. Иными словами, его волнение за них передастся Вам, причем усиленное многократно, возможно, доведенное до абсурда. Постарайтесь все же не переусердствовать.



Весы

Сегодня звезды рекомендуют Вам заняться Вашим внешним видом. Ваша половинка, конечно, прежде всего, любит Вашу душу, но и Ваша прическа и одежда ей тоже небезразличны, пусть она даже Вам об этом и не говорит. Сделайте ей подарок: будьте сегодня особенно обаятельны и привлекательны.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень непросто отказать Вам в чем-то, даже если Ваше желание будет для него невыполнимым или очень трудно выполнимым. Звезды рекомендуют постараться не злоупотреблять его безотказностью и быть скромнее в желаниях.



Стрелец

Сегодня не стоит ни в чем обманывать Вашего любимого человека. Ибо он к обману будет очень чувствителен и будет каждое лживое слово воспринимать как личное оскорбление. Именно поэтому хотя бы на один день звезды рекомендуют забыть Вам о том, что такое ложь во благо.



Козерог

Если у Вас есть постоянный партнер, а Вы все-таки не чувствуете себя достаточно комфортно и счастливо, сегодня есть смысл поискать что-нибудь другое. Поиски вполне могут увенчаться успехом. Лучший выбор для Вас в этот день — Телец, Дева или Рыбы. Не советуем связываться с Козерогом и Овном.



Водолей

Сегодня Вы поймете, что Ваш любимый человек занял настолько серьезное место в Вашей жизни, что без него она и на жизнь-то особенно не похожа. Что делать с этой зависимостью и насколько она хороша или плоха для Вас – решать Вам и только Вам. Чем звезды сегодня и предлагают заняться.









Рыбы

Сегодня Вам как собеседнику не будет цены! Поэтому все те, кому Вы дороги и кто дорог Вам, выстроятся в длинную очередь, чтобы поведать Вам о своих радостях и горестях. Если Вы все это честно выдержите, Вы тем самым завоюете любовь и уважение многих людей, а это дорогого стоит и совсем скоро Вам пригодится.

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