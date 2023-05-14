Гороскоп на сегодня, 15 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:04, 14 май 2023

Будьте осторожны и внимательны. Спешить нет необходимости – ни с делами, ни с выводами. Если вы будете осмотрительны и станете оценивать возможные последствия каждого шага, то сможете избежать многих ошибок и в работе, и в личных отношениях. Иногда приходится хитрить. Как ни странно, сегодня это дается легко даже самым откровенным и простодушным людям.







Любые важные разговоры лучше вести в приятной неформальной обстановке. Часто очень кстати оказывается чувство юмора: помогает и обстановку разрядить, и благоприятное впечатление произвести.



Овен

В этот день хорошо заниматься чем-то действительно важным. Например, если вы заключаете сделки или делаете покупки – пусть они будут по-настоящему крупными. Наибольших успехов добиваются Овны, сотрудничающие с женщинами. Благоприятный день для деловых поездок, контактов с иностранцами.



Телец

Слишком многое неясно. Информации, которой вы располагаете, недостаточно, чтобы принять правильное решение. К тому же вокруг много людей, стремящихся лишь к одному — ввести вас в заблуждение. Поэтому принимать важные решения и строить долгосрочные планы в этот день не стоит.



Близнецы

Подходящий день для того, чтобы блеснуть талантами и удивить окружающих своими достижениями. Не упустите возможность посетить светское мероприятие, принять участие в каком-то необычном развлечении. Возможны знакомства с интересными людьми, чьи экстравагантные поступки вас наверняка заинтригуют.



Рак

Сосредоточившись на работе, вы сможете многого добиться. Все самые сложные вопросы придется решать самостоятельно, ни от кого не ожидая ни советов, ни помощи. Подходящий день для долгосрочного планирования. Подумайте о том, какое развитие карьеры было бы для вас желательно — сегодня можно сделать первые шаги в выбранном направлении.



Лев

Вы легко увлекаетесь новыми идеями, даже самыми невероятными, даете волю фантазии. Завоевать ваше расположение легко – достаточно на словах поддержать ваши планы и замыслы. Коварные особы могут этим воспользоваться. Можно благополучно довести до конца ранее начатые дела, вероятно получение вознаграждения за работу, проделанную в прошлом. Возможны выгодные покупки.





Дева

Вероятны значительные перемены к лучшему в деловой сфере. Удается найти общий язык с теми, с кем вы раньше не ладили, помириться после ссоры, восстановить отношения. Обсуждение сложных вопросов не перерастает в ссору, даже если не удается сразу прийти к единому мнению. С деньгами нужно быть осторожнее, возможны напрасные расходы.



Весы

Начинается день неудачно – возникают проблемы, решить которые сразу не удается, настроение портится. Возможны трудности с оформлением документов, решением финансовых и юридических вопросов. Не исключены потери.



Скорпион

Начало дня – весьма сложное время. Вы стараетесь сохранять спокойствие, смотреть в будущее без страха, но вывести вас из равновесия очень легко, и люди, не слишком дружелюбно настроенные, охотно этим пользуются. Радуйте и балуйте себя при каждой мало-мальски удачной возможности.



Стрелец

Вам предстоит узнать много нового; чем дольше вы удержите в памяти полученную информацию, тем лучше. Не стоит всерьез переживать из-за финансовых проблем: вскоре они будут решены. Возможно получение помощи от старого друга или кого-то из родственников. Смело принимайте предложения, связанные с поездками и сменой обстановки, это пойдет вам на пользу.



Козерог

Трудновато оказывается найти общий язык с окружающими, причем даже с людьми, с которыми вы раньше неплохо ладили. С языка то и дело срываются язвительные замечания в адрес тех, кого вы любите – и порой из-за этого возникают ссоры.



Водолей

Не торопитесь отвечать согласием даже на самые заманчивые предложения: стоит подождать немного, и перед вами откроются еще более головокружительные возможности. Вероятна встреча с человеком, по которому вы в последнее время скучали. Во второй половине дня будет трудно избежать ссор со старшими родственниками, но вы приложите для этого все усилия.









Рыбы

Преобладает влияние позитивных тенденций, этим стоит воспользоваться для решения важных вопросов. Вы не можете пожаловаться на недостаток энергии, и даже если в течение дня вы будете очень заняты, то к концу его едва ли почувствуете усталость. Появляются новые идеи, вероятны значительные успехи в творческой деятельности. Благоприятный день для смены имиджа, обновления гардероба, покупки модных вещей.

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