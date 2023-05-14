Любовный гороскоп на сегодня, 15 мая 2023 года по знакам зодиака

23:07, 14 май 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Ваш любимый человек находится рядом с Вами не только для того, чтобы вместе с Вами радоваться. Поэтому сегодня Вы вполне можете поделиться с ним всеми Вашими проблемами. Он Вас поддержит и поможет Вам мудрым советом. Это будет весьма способствовать тому, что вы теперь будете доверять друг другу еще больше. А значит, и ценить ваши отношения.







Телец

Сегодня лучшим развлечением может стать кино, но более интеллектуальные развлечения, конечно, тоже приветствуются. Вероятнее всего, Вам придется по вкусу хороший боевичок под что-то вкусненькое. Приятная компания человека, с которым совершенно не обязательно поддерживать постоянный разговор, сделает времяпрепровождение абсолютно гармоничным.



Близнецы

Сегодня не стоит беспрекословно верить кому бы то ни было, о чем бы он ни говорил. Перед тем, как принять услышанное за чистую монету, включите логику, а еще лучше сверьтесь с логикой Вашего любимого человека. И только если все говорит за то, что Вам сказана правда – принимайте.



Рак

Как бы Вы с Вашим любимым человеком ни были близки по духу друг другу, все же люди вы разные. Сегодня при решении некоторых вопросов этот фактор обязательно надо будет учесть. В противном случае кто-то из вас двоих останется недоволен результатом, и вечер для него будет испорчен.



Лев

Будьте аккуратны в разговоре с Вашим любимым человеком. Вы можете расслабиться и выдать ему тайну, которую ему пока что по статусу знать не положено: то ли время не пришло, то ли он не обладает пока необходимым кредитом доверия. Поэтому следите за каждым своим словом. Так, на всякий случай.





Дева

С этого дня вполне можно начать новую жизнь. Вариантов масса: с новым любимым человеком, вообще без оного или с прежним, но на новый лад. В любом случае, некая черта новизны сегодня должна присутствовать обязательно. А если Вас все устраивает, просто скажите новый комплимент или подарите свежий букет цветов. Тоже выход.



Весы

В Ваши окна стучится ветер перемен! Впустить его или оставить снаружи — Ваше дело. И Вашего любимого человека, разумеется, тоже. Перемены обещают быть непредсказуемыми, и неизвестно, обрадуетесь Вы им или нет. Так что действуйте на свой страх и риск. Доверьтесь интуиции, больше Вам в этой ситуации ничего не поможет.



Скорпион

Сегодня Вашего любимого человека будет несколько шокировать Ваша оригинальность и эксцентричность. Он даже не будет знать, стыдиться ему за Вас или гордиться Вами. Постарайтесь привести свою самобытность в соответствие с нормами общества. Хотя бы немного…



Стрелец

В этот день Вам стоит проявить свой характер и доказать Вашей половинке, что Вы тоже имеете право на собственное мнение и, более того, намерены это право реализовывать до победного конца. Только палку не перегибайте: испугать близкого Вам человека не является Вашей основной задачей.



Козерог

Сегодня вы будете с трудом понимать друг друга, хоть ваши переговоры и будут вестись на одном языке, понятном и Вам, и Вашему любимому человеку. Что ж, либо Вы выработаете какой-то новый способ общения, от безысходности, либо смиритесь с тем, что у Вас есть, и постараетесь переждать этот день.



Водолей

Сегодня Вам непросто будет решиться на откровенный разговор с Вашим любимым человеком. Однако сделать это будет необходимо во избежание некоторых взаимонепониманий и недоразумений в дальнейшем. Самое сложное – сказать первое слово, а дальше речь сама пойдет. Удачи!









Рыбы

В этот день Вам будет доставлять удовольствие шокировать Вашего любимого человека, причем любым доступным Вам способом. В принципе, ему и самому будет нравиться шокироваться, разве что слишком серьезные эксперименты над его психикой ставить не надо: его инфаркт Вам, пожалуй, не нужен.

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