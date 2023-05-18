Гороскоп на сегодня, 19 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:32, 18 май 2023

Какие бы планы вы сегодня ни строили, будьте готовы к тому, что для их реализации потребуется настойчивость. Вряд ли что-то хорошо получится само собой; придется трудиться и бороться с обстоятельствами, а также с собственными слабостями. Возможны незначительные финансовые потери, неудачные сделки и покупки.







Во второй половине дня возможны незапланированные встречи, знакомства с людьми, которые чем-то удивят вас. Самые впечатлительные изменят свою точку зрения на многие важные вопросы, по-иному взглянут на привычные вещи.



Овен

Влияние негативных тенденций сильно, день складывается непросто. Важно держать эмоции под контролем: если вы пойдете у них на поводу, то можете совершить поступки, о которых будете сожалеть. Вы говорите то, что думаете, мало беспокоясь об уместности и своевременности своих высказываний; у кого-то это вызовет одобрение, но большинство окружающих останется в недоумении.



Телец

Благоприятный день для общения, хорошо проходят как деловые, так и личные встречи. Удается достичь взаимопонимания с теми, с кем вы раньше не находили общего языка. Можно покупать подарки для близких, готовить сюрпризы для любимого человека; у вас отлично получается исполнять чужие желания.



Близнецы

В первой половине дня придется заниматься не самыми приятными делами. Откладывать их бессмысленно – все равно никто не захочет сделать их вместо вас, так что чем раньше вы со всем справитесь, тем лучше. Могут возникнуть временные денежные затруднения, от каких-то покупок придется отказаться.



Рак

День связан с приятными семейными событиями, возможно получение хороших известий от дальних родственников. Правда, Ракам-родителям придется побеспокоиться, потому что у детей могут неожиданно возникнуть трудности. Сохраняйте миролюбивое настроение и верьте в своих отпрысков: со многими проблемами они смогут справиться сами.



Лев

Этот день требует серьезного отношения к решению любых вопросов. Необходимо пересмотреть свое отношение к окружающим, переоценить поступки, совершенные в последнее время. Только после честного и бескомпромиссного подведения итогов перед вами откроется путь к новым свершениям и победам.





Дева

Начало дня – самое подходящее время для того, чтобы заняться чем-нибудь сложным, утомительным, но полезным. Творческий потенциал высок, у вас появляются неплохие идеи, которые, к тому же, встречают поддержку близких. День подходит для контактов с женщинами. Вмешательство представительниц прекрасного пола в вашу жизнь будет иметь приятные последствия.



Весы

Приходится заниматься делами, которые не слишком вам интересны, а порой и откровенно скучны – неудивительно, что вы беретесь за них без энтузиазма. Могут возникнуть проблемы в оформлении документов, в первую очередь, необходимых для далеких поездок. Деловые встречи и обсуждение важных вопросов лучше планировать на вторую половину дня, поскольку эмоциональный фон в это время будет более стабильным.



Скорпион

В первой половине дня бороться с негативными эмоциями будет очень трудно. Скорпионы пребывают в том подавленном состоянии, которое никому не нравится – ни самим представителям знака, ни окружающим. Не стоит приниматься за дела, вероятность успеха минимальна.



Стрелец

Настраивайтесь на серьезный лад. Звезды ждут от вас ответственного подхода к делам, решения сложных вопросов, исправления ранее совершенных ошибок. Едва ли представится возможность блеснуть эрудицией, реализовать творческий потенциал или ослепить кого-то своим обаянием, зато вы сможете сохранить душевные силы и избежите напрасных переживаний.



Козерог

Действуйте решительно. Сегодня вы очень удачно импровизируете, не теряетесь, даже если события развиваются самым неожиданным образом. Легко завязываются знакомства, на всех вы производите самое приятное впечатление.



Водолей

Не нужно торопиться. Этот день действительно открывает перед вами новые двери, но вы можете войти лишь в одну из них – так что нужно сделать правильный выбор. Присматривайтесь, следите за происходящим вокруг, прислушивайтесь к своей интуиции. Звезды непременно подскажут вам, на что нужно сделать ставку, вопрос лишь в том, заметите ли вы эту подсказку, придадите ли ей значение.









Рыбы

С самого начала дня вы чувствуете усталость, даже привычные дела кажутся необыкновенно утомительными. Все дело в снижении жизненного тонуса; бодрость придадут физические упражнения и прогулки, со знанием дела приготовленные травяные настои; от употребления сильнодействующих энергетических средств лучше воздержаться.

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