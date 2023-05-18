Любовный гороскоп на сегодня, 19 мая 2023 года по знакам зодиака

22:36, 18 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 19 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня в Ваших отношениях наступят некоторые перемены. Причем будут они не временными, а постоянными. Начиная с этого дня, привыкайте к новому видению Вашего любимого человека и к тому, что и Вы для него теперь выступаете в новом качестве. Это будет не так трудно, как кажется.







Телец

В этот день небольшой флирт с коллегами по работе лишь укрепит Ваше чувство к Вашему любимому человеку, поскольку в результате Вы неизбежно придете к выводу, что все они его мизинца не стоят. Впрочем, если кто-то вдруг стоит, может быть, стоит посмотреть на него более пристально?



Близнецы

С любимыми не расставайтесь! Быть с нелюбимыми так горько. Даже если сейчас Вы полны решимости зачеркнуть все, что между вами было, и начать новую жизнь с новым человеком, не торопитесь. Если Вы потом разочаруетесь в своем новом выборе, к старому будет уже не вернуться. Взвесьте все хорошенько.



Рак

В этот день Вам очень захочется с кем-нибудь пофлиртовать. Причем наличие постоянного любимого человека Вас смущать не будет. Это же не измена, в конце концов, а всего лишь легкое заигрывание, вроде тренировки собственной привлекательности и неотразимости. Главное, чтобы и он это понял.



Лев

Сегодня звезды рекомендуют посвятить день упаковке и сортировке подарков. Ваш любимый человек будет для Вас в этом неоценимым помощником: он не только подержит упаковочную бумагу и поможет склеить ее в нужных местах, но и подаст множество блестящих идей. А кому и по какому поводу эти подарки дарить — придумаете позже.





Дева

Сегодня Вам стоит проявить максимум тепла и участия по отношению к Вашему любимому человеку, ибо ему и то, и другое пригодится в огромных количествах. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы все необходимое он получил от Вас и не пошел искать допинг в обществе другого представителя противоположного пола.



Весы

Сегодня Вы почувствуете, что находитесь на пороге каких-то важных изменений в Вашей личной жизни. Возможно, Ваши предчувствия Вас обманывают, но весьма вероятно, что дело обстоит ровным счетом наоборот. Поэтому верьте голосу сердца и действуйте в полном соответствии с его указаниями.



Скорпион

В этот день не стоит близко к сердцу принимать все то, что Вам скажет Ваш любимый человек. А наговорит он Вам много хорошего и разного, вот только длительной силы действия оно иметь не будет. Списывайте все сказанное им на сиюминутный порыв и продолжайте верить в Прекрасное Далеко, которое вот-вот настанет.



Стрелец

Сегодня у Вас и Вашего любимого человека могут возникнуть определенные проблемы с представителями старшего поколения: например, Вашими или его родителями. Поэтому звезды рекомендуют Вам вращаться исключительно в кругу Ваших сверстников и тех, кто младше Вас.



Козерог

Если Вы заметили, что в последнее время ссор внутри вашей пары стало слишком много, попробуйте разобраться в их причинах. Желательно не в одиночку, а вдвоем. При этом постарайтесь, чтобы разговор был спокойным и конструктивным, а не перерос в очередную ссору. А то и такое случиться может.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку приятно будет сделать для Вас некий сюрприз, который должен будет Вас обрадовать и удивить одновременно. Впрочем, если Вы не обрадуетесь и не удивитесь, разочарование будет настолько сильным, что может нанести серьезный ущерб вашим отношениям.









Рыбы

Вы много запрещаете Вашему любимому человеку. А сами соответствуете ли своим запретам? Лучший воспитательный прием — это собственный пример, а аргументов вроде «мне можно, а тебе нельзя» люди обычно не понимают. Именно сегодня стоит пересмотреть свою программу воспитания и, возможно, внести в нее некоторые коррективы вплоть до полного ее устранения.

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