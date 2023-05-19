Гороскоп на сегодня, 20 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:13, 19 май 2023

Этот яркий насыщенный день для многих будет полным приятных сюрпризов. Могут сбыться давние желания, то, о чем долго мечталось, станет реальным. Не бойтесь действовать, проявлять инициативу, менять что-то в жизни, отказываться от вещей, ставших привычными. Если вам потребуется поддержка, вы обязательно ее получите, стоит только обратиться к друзьям или старым знакомым.







Проблемы же порой возникают из-за того, что многие склонны к легкомыслию, не задумываются о возможных последствиях своих поступков и больше рассчитывают на удачу, чем на свои силы.



Овен

Сосредоточьтесь на интеллектуальной деятельности. Глубокие и серьезные размышления помогают избежать трудностей, которые могут возникнуть в этот день. Можно полагаться и на интуицию, но лишь в том случае, если вы абсолютно уверены, что не выдаете желаемое за действительное, не идете на поводу у иллюзий.



Телец

Этот день будет связан с профессиональными трудностями. В частности, могут возникнуть серьезные разногласия с руководством, и вы всерьез задумаетесь над тем, как быть дальше, что искать – компромиссы или новое место. Какое бы решение вы ни приняли, не сомневайтесь – за ним последуют перемены к лучшему.



Близнецы

Эмоциональный фон дня неблагоприятен, многие представители знака жалуются на дурное настроение, чувствуют себя «сдувшимися», лишенными жизненной энергии. Возникают проблемы в общении с окружающими, даже с самыми близкими людьми оказывается нелегко поладить. Используйте все доступные способы, чтобы улучшить свое настроение – пока вы пребываете в унынии, справиться с влиянием негативных тенденций невозможно.



Рак

Вы прикладываете немало усилий для достижения поставленных целей, но не всегда получаете желаемое. Многих представителей знака это так огорчает, что они совершенно теряют веру в себя и бросают начатые дела. Но большинство Раков не сдается, и правильно делает: постепенно влияние позитивных тенденций усиливается и жизнь налаживается.



Лев

День не открывает заманчивых перспектив, однако позволяет спокойно заниматься привычными делами. Не возникает серьезных проблем в отношениях с коллегами. Многие Львы в этот день приятно удивят руководство своим трудолюбием и усердием. Можно менять работу, встречаться с потенциальными работодателями и партнерами.





Дева

Первая половина дня – отличное время для работы. Вы вовремя проявляете инициативу, направляете энергию в нужное русло, мудро ведете себя с партнерами. Эмоциональный подъем, уверенность в своих силах способствуют успеху во всем. Даже в сложных ситуациях удается сохранить спокойствие, неудивительно, что окружающие обращаются за советом именно к вам.



Весы

Нетерпение, раздражительность и нежелание нести ответственность за свои поступки не добавляют вам привлекательности. Но люди к вам все равно тянутся – такова удивительная сила вашего обаяния. Даже если вы специально попытаетесь нажить себе врагов, сегодня у вас это не получится. Природное человеколюбие не позволит вам злоупотребить всеобщей симпатией.



Скорпион

День складывается не слишком удачно. Вы терпите неудачу во многих начинаниях, обижаетесь на людей, которые отказывают вам в помощи, хотя у них есть для этого основания. Постарайтесь не ссориться с влиятельными особами: если конфликт затянется, вы многое потеряете. Важно предельно корректно вести себя с коллегами и деловыми партнерами: проблемы в отношениях с ними вам сейчас совершенно ни к чему.



Стрелец

Подходящий день для любых новых начинаний. Легким успех не будет, но чем больше трудностей приходится преодолевать, тем с большим воодушевлением вы это делаете. Ситуация меняется быстро – но еще быстрее вы составляете план действий, следуя которому даже в мелочах, избегаете ошибок и недоразумений. Это очень благоприятный день для бизнесменов, которые смогут заключить выгодные сделки и получить прибыль. Возможны значительные денежные поступления.



Козерог

Благоприятный день для перфекционистов: их желание добиться идеального порядка во всем сегодня почти исполнится. Хороший день для уборки, украшения дома или офиса, обновления интерьера. Настроение у вас приподнятое, с вами приятно иметь дело. Однако порой вы становитесь слишком требовательны к окружающим, это может стать причиной обид.



Водолей

Спокойный благоприятный день, отлично подходящий для занятий, способствующих интеллектуальному развитию и расширению кругозора. Можно начинать учебу, записываться на разнообразные курсы; заниматься чем-то новым будет очень интересно. Хорошо проходят деловые встречи, но нужно быть готовым к тому, что достигнутые соглашения позже будут пересматриваться.









Рыбы

Это неблагоприятный день для общения; назначенные встречи хорошо бы отменить или перенести. Вы часто ведете себя агрессивно, к тому же демонстрируете явно пренебрежительное отношение к чужим интересам и желаниям. Многие Рыбы демонстрируют удивительную для представителей этого знака жесткость по отношению к близким людям.

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