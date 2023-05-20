Гороскоп на сегодня, 21 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:25, 20 май 2023

Очень плодотворный день. Если приняться за дела в первой его половине, то результат трудов вас наверняка порадует. Утро, проведенное праздно, приведет к появлению дополнительных хлопот вечером. Ни во что плохое это не выльется, но понервничать придется. День отлично подходит для написания писем или долгих разговоров с людьми, живущими в других городах.







Прогулки, занятия спортом и прочая физическая активность хороши в меру: усталость приходит быстро, перегрузки могут стать причиной недомоганий. Желательно отказаться от тяжелой пищи и алкоголя.



Овен

Не разменивайтесь на мелочи. Этот день очень благоприятен, он создан для больших планов, колоссальных перемен к лучшему, масштабных сражений и соответствующих побед. Недоброжелателям буквально нечего вам противопоставить: совершено ясно, что силы не равны, и вы находитесь в более выгодном положении.



Телец

Этот день не лишен своих плюсов, но, к сожалению, все их может перевесить один жирный минус: у вас возникают проблемы в общении, вы настолько плохо понимаете людей, что ссора может возникнуть из-за любого пустяка. На любые замечания в свой адрес вы реагируете чрезвычайно остро, обижаетесь, даже если критика носит конструктивный характер.



Близнецы

Вам предстоит провести немало времени в обществе людей, которые не слишком вам приятны. Избежать контактов с такими особами едва ли удастся, а вот свести общение к минимуму можно – главное, придумать вескую причину для отказа от встречи или прекращения разговора. Некоторым представителям знака придется задержаться на работе, поскольку дел сегодня будет больше, чем обычно.



Рак

Если у вас есть нерешенные проблемы, сосредоточьтесь на них сегодня. В этот день у вас будет возможность сделать то, что раньше оказывалось не по силам. Возможно неожиданное открытие, которое изменит ваше отношение к работе или заставит по-новому взглянуть на коллег. Не исключены денежные поступления, дорогие подарки.



Лев

День подходит для самостоятельной работы. Отношения с окружающими складываются непросто, многие Львы будут вынуждены нарушить традиции, пойти против общественного мнения – это единственный способ добиться желаемого. Вероятны удачные сделки. Вы отлично ладите с женщинами, их интуиция сегодня работает на вас.





Дева

Держите окружающих в курсе своих намерений и планов – это позволит избежать многих недоразумений и осложнений. Работать желательно в команде: единомышленники не только помогут вам, но и поднимут настроение, подскажут верное решение какой-то проблемы. Деловые отношения могут неожиданно перейти в романтические. Не пугайтесь – это и к лучшему.



Весы

Решения, принятые поспешно и под влиянием эмоций, не будут верными. Это один из тех дней, когда нужно отмерить не семь, а семьдесят раз – а уж потом браться за ножницы. Можно внести коррективы в отношения с руководством, укрепить свои профессиональные позиции. У самых хитрых представителей знака будет шанс опередить давних конкурентов.



Скорпион

Будет трудно. Радует, пожалуй, только то, что вы понимаете: «черная полоса» – явление временное, рано или поздно ей придет конец. Да вот только тучи над вашей головой не торопятся рассеяться, и время перемен к лучшему не наступит, пока вы не начнете действовать решительно.



Стрелец

День пройдет без потерь, если вы будете осторожны. Желательно отказаться от поездок за рулем, работы со сложным инструментом, занятий командными видами спорта. Поднимают настроение прогулки в хорошей компании. Новые знакомства маловероятны, зато старые друзья наверняка напомнят о себе.



Козерог

Не идите на поводу у иллюзий: в этот день важно смотреть на вещи реально. Фантазия ваша очень богата, но от нее нет никакого толку, практического применения своим идеям вы не находите. К любой критике в свой адрес вы относитесь чрезвычайно болезненно, никакой пользы из нее не извлекаете, хотя некоторые замечания довольно толковы. Будьте честны с собой, а окружающим доверять не торопитесь – кто-то попытается ввести вас в заблуждение.



Водолей

Вы действуете энергично и уверенно, не отступаете, если на пути возникают преграды, и добиваетесь своего, пусть и ценой нешуточных усилий. Есть шанс одержать верх над давним конкурентом или реализовать замыслы, которые раньше казались бесконечно далекими от реальности. Очень благоприятна финансовая картина дня, вероятны значительные денежные поступления.









Рыбы

Первая половина дня будет полна непредвиденных забот, которые могут отвлечь вас от работы или помешать делать ее эффективно. Придется решать проблемы домочадцев и успокаивать их, а это отнимет много сил, времени и, вероятно, пошатнет ваше душевное равновесие. Постарайтесь не вспылить, иначе будете долго жалеть о своей несдержанности.

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