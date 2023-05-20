Любовный гороскоп на сегодня, 21 мая 2023 года по знакам зодиака

23:28, 20 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 21 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня звезды рекомендуют Вам по дороге на свидание с Вашим любимым человеком заглянуть в книжный магазин и выбрать ему какую-нибудь трогательно-смешную открытку. Она поможет Вам скрасить первые неловкие минуты общения и поднять ему настроение.







Телец

Если Вам сегодня очень не хочется чего-то делать – не делайте, слушайте свое сердце. Впрочем, голос сердца не будет для Вашего любимого человека достаточно убедительным доводом, поэтому для него придется придумать миллион других. Благо проблем с фантазией у Вас быть не должно.



Близнецы

В этот день не увлекайтесь построением личной жизни: все равно ничего принципиально нового построить не удастся. Лучше направьте свою энергию в какое-нибудь другое русло. Хорошо будут строиться дома, сараи и бани. Ремонт (за исключением побелки потолков) тоже пройдет на ура. А Ваша половинка Вам в этом поможет.



Рак

Вы будете готовы пожертвовать всем чем угодно, лишь бы урвать часок-другой общения с человеком, приятным во всех отношениях. Похвальная целеустремленность, однако слишком легко отказываясь от обязательств, Вы ставите себя в невыгодное положения в глазах своего избранника.



Лев

Вы сетуете на то, что Ваша половинка совсем Вас не понимает! А может быть, виновата в этом не она, а Вы? Возможно, Вы говорите на непонятном для нее языке, требуете невозможного или и вовсе думаете, что она читает Ваши мысли. Попробуйте поставить себя на ее место и посмотрите на себя ее глазами.





Дева

Сегодня Вы обнаружите, что Ваш любимый человек к той или иной проблеме относится куда серьезнее, чем Вы, поэтому у Вас могут возникнуть некоторые взаимонепонимания на этой почве. Постарайтесь разобраться в причинах подобного его отношения к жизни и что-то с этим сделать.



Весы

Сегодня Ваш день будет похож на длинный, добрый и радостный праздник. Праздник для Вас и Вашего любимого человека, который будет длиться, длиться и длиться, пока вам самим это не надоест. Хочется верить, что вы сможете продлить его на неопределенный срок и запомнить надолго.



Скорпион

Вы думаете только о прошлом или будущем. В настоящем Вас нет. А ведь именно миг между прошлым и будущим называется жизнью! Не пора ли перестать ностальгировать или мечтать – и просто оглянуться, вдохнуть ароматы окружающей природы, осознать, как замечательно живется сейчас, и быть. Всем неприятностям назло, если они, конечно, есть.



Стрелец

Будьте терпимы к ошибкам и промахам Вашего любимого человека. Он сегодня вполне может быть не в духе и вообще витать в облаках. Это никак не отразится на его отношении к Вам, а вот на поведении — весьма и весьма. Что ж, неплохая возможность почувствовать себя любящей и мудрой матерью безалаберного ребенка.



Козерог

Сегодня с Вами произойдет нечто такое, что заставит задуматься о нужности и целесообразности Ваших отношений с Вашим любимым человеком. Пожалуйста, сделайте это! Правильные выводы из произошедшего окажут благоприятное влияние на Вашу последующую жизнь!



Водолей

Личная жизнь Водолеев бьет сегодня ключом! Не исключено, что разводным и друг друга – нынче следует предпринять особенные усилия, чтобы две сферы жизни, которые Вам хотелось бы удержать на расстоянии друг от друга, не столкнулись с диким дребезгом. Лучше перебдеть – не нарывайтесь на неприятности. Кстати, это касается даже тех, кто не склонен к адюльтеру – человеку ведь всегда есть, что скрывать.









Рыбы

Сегодня Вам стоит довериться Вашей интуиции и сделать все в полном соответствии с тем, что она Вам скажет, подскажет или укажет. Голос разума, конечно, тоже игнорировать не стоит, однако если он вдруг вступит в конфликт с интуицией, ей, как любой даме, стоит отдать предпочтение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram