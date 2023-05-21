Гороскоп на сегодня, 22 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:14, 21 май 2023

Чтобы достичь успеха, нужно действовать осторожно. Крайне нежелательно торопиться, еще хуже – идти на неоправданный риск. Импровизации редко оказываются удачными, но можно добиться отличных результатов, если заранее составить план действий и следовать ему даже в мелочах. В первой половине дня очень полезно будет вернуться к каким-то старым делам; сейчас с ними можно справиться без особых усилий.







Во второй половине дня будет нелегко сохранять спокойствие. В первую очередь это касается молодых людей: их переполняют сильные эмоции. Чаще обычного возникают разногласия и споры, не исключены семейные конфликты.



Овен

Вы полны сил и энергии, от своих планов не отказываетесь, даже если кому-то кажется, что они совершенно неосуществимы. Кроме того, вы готовы терпеливо ждать, если это необходимо, а потому в течение всего дня сохраняете спокойствие, избавляете от ненужных переживаний и волнений и себя, и окружающих.



Телец

День принесет весьма неприятное открытие, касающееся деловой или финансовой сферы. Похоже, не все у вас так хорошо, как хотелось бы, и нужно срочно изменить планы, чтобы достичь поставленных целей. Помочь в этом вам может человек, от которого вы не ожидали ничего, кроме неприятностей.



Близнецы

В этот день вам придется заниматься скучными и отнюдь не перспективными делами. Многие представители знака будут вынуждены вступить в неравную борьбу. Из схватки с более сильным противником можно выйти победителем, но сил для этого придется приложить немало.



Рак

Не стоит в этот день браться за сложные и новые для вас дела, лучше заниматься чем-то привычным и хорошо изученным. Давние союзники помогают с удовольствием, появляются и новые сторонники, с которыми вы неплохо ладите. Нежелательно делать крупные покупки и инвестиции.



Лев

То, как пройдет этот день, во многом зависит от того, удастся ли вам справиться со своими эмоциями. Если вы одержите над ними верх, то сможете добиться едва ли не всего, чего захотите. Но вот если вы будете идти на поводу у своих противоречивых капризов и мимолетных порывов, то события могут развиваться самым неприятным образом. Есть опасность поссориться с человеком, от которого зависит ваше профессиональное будущее.





Дева

День пройдет хорошо, если вы найдете себе дело интересное и одновременно важное. Напористость и целеустремленность будут очень кстати. Не исключены столкновения с недоброжелателями, но волноваться не о чем – вы непременно одержите верх в борьбе. День подходит для перемен на работе и дома; можно наводить порядок и переставлять мебель, а можно решиться и на что-то более значительное.



Весы

В этот день можно многого добиться. Вы с энтузиазмом беретесь за реализацию своих смелых идей и встречаете людей, готовых помочь в этом. Многие представители знака находят неожиданный способ добиться своего, удивляют окружающих эффективностью необдуманных на первый взгляд действий.



Скорпион

В этот день вы не можете похвастаться благосклонностью звезд. Трудности возникают очень часто, и в основном там, где вам бы меньше всего хотелось их видеть. Споры на профессиональные темы будут очень горячими, но столь же бестолковыми. Истина в них не родится, а вот взаимных обид может возникнуть предостаточно.



Стрелец

Подходящий день для того, чтобы исправить ошибки, совершенные ранее, навести порядок в профессиональных делах, положить конец разногласиям с близкими. Появляется определенность в планах на будущее, вы понимаете, как нужно действовать, чтобы добиться поставленных целей. Возрастает творческий потенциал, представители знака подходят с фантазией к любому делу, которым приходится заниматься, с удовольствием готовят экзотические блюда.



Козерог

Хочется расслабиться, сбросить напряжение, от души повеселиться – но день требует серьезности, хотя бы потому, что важных дел у вас сегодня будет гораздо больше, чем обычно. Времени хватит на все, но избежать переутомления едва ли удастся, поэтому на вечер лучше не планировать ничего важного и ответственного.



Водолей

Сосредоточьтесь на текущих делах – именно они, а не события прошлого или отдаленного будущего – заслуживают вашего внимания. Очень благоприятен день для самостоятельной работы. Поскольку сейчас довольно трудно разобраться, кто вам друг, а кто враг, лучше просто сократить контакты.









Рыбы

День напряженной и плодотворной работы. Вы получаете массу заданий, часто непростых и требующих знаний более глубоких, чем те, которыми вы обладаете. Поэтому будьте готовы учиться и использовать опыт мудрых коллег. Но не только дела профессиональные занимают вас: этот день связан также с яркими любовными переживаниями.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram