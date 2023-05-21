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Любовный гороскоп на сегодня, 22 мая 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 22 мая 2023 года по знакам зодиака

23:17, 21 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Даже если Вам стыдно в чем-то признаться Вашему любимому человеку, сегодня это сделать все же стоит. Он Вас, скорее всего, примет, поймет и простит, у Вас с души упадет довольно-таки ощутимый булыжник, да и отношения станут как-то ближе, проще и радостнее. Вам понравится!



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что Вы имеете в виду и что хотите сказать тем или иным своим поступком. Вам довольно трудно будет ему объяснить, что тайного и дополнительного смысла Ваши действия не имеют, а посему их нужно воспринимать вполне обособленно.

Близнецы
Сегодня Вами завладеет какая-то новая и совершенно безумная идея. Безумной она будет казаться всем, включая Вашего любимого человека. Однако если Вы ему подробно объясните, что к чему, то обретете верного союзника и надежную поддержку. Звезды желают Вам удачи в Вашей ораторской деятельности!

Рак
Сегодня какая-то трудная задача, ответственность за решение которой Вы так долго не могли взять на себя, решится довольно быстро и просто. И все благодаря тому, что решать ее Вы будете вместе с Вашим любимым человеком. Вместе всегда все делается проще, быстрее и веселее.

Лев
В этот день любой сбой в работе техники будет восприниматься Вами как величайшее благо, ибо даст, наконец, Вам с Вашим любимым человеком возможность остаться наедине и не прерывать задушевный разговор на общение с родственниками, коллегами и друзьями.


Дева
Девам звезды обещают на сегодня всплеск интеллектуальной активности. Так что можете не напрягаться, прихорашиваясь перед свиданием — Вы свое возьмете умом. Если, конечно, Вам дадут возможность его продемонстрировать.

Весы
В этот день Вам очень захочется приклеить на Вашего любимого человека какой-то ярлык, который сразу объяснит Вам все особенности его характера. Например, трудяга. Или трус. Не стоит этого делать — человек куда более многогранен и интересен, чем Вы хотите себе представить.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто признать свое поражение в той или иной области, поэтому ему свойственно будет постоянно оправдываться или даже защищаться с помощью нападения, в первую очередь от Вас, хотя Вы ни в чем не виноваты. Постарайтесь это понять и принять.

Стрелец
Сегодня на Вас нападет беспричинная ностальгия по безвременно ушедшей любви. Даже если Вы сейчас счастливы с Вашей половинкой, и Вам больше никого и ничего не надо, мелодия, картинка или фраза из прошлого вернет Вас на несколько лет назад, Вы вспомните те, некогда любимые глаза и захотите вернуться в прошлое… Хоть ненадолго.

Козерог
В этот день Вам довольно трудно будет смириться с тем, что отношения с Вашим ныне или некогда любимым человеком изменились, причем, возможно, не в лучшую сторону. Вы даже попробуете что-то исправить, однако стоит ли? Все идет своим чередом к довольно-таки закономерным последствиям.

Водолей
Сегодня Ваш любимый человек будет исполнять для Вас функцию солнца днем, освещая Ваш путь и грея Ваше замерзшее сердце, и путеводной звезды ночью, показывая правильную дорогу и поражая своей яркостью и красотой. Оцените эти его действия по достоинству.



Рыбы
Сегодня светила обещают Вам очень интересное знакомство. Возможно, это знакомство выльется во что-то большее, нежели просто продуктивное общение на общие темы, но спешки такое дело не терпит.

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Гороскоп на сегодня, 22 мая 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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