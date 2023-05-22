Гороскоп на сегодня, 23 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:24, 22 май 2023

Стоит обратить особое внимание на то, как складываются отношения с окружающими - в этот день именно совместная деятельность будет особенно плодотворной, но лишь в том случае, если ей не помешают мелкие разногласия по нелепым поводам. Творческие люди, обладающие схожими взглядами на мир, легко находят друг друга – и это может вылиться как в долгосрочное сотрудничество, так и в головокружительный роман.







Многие в этот день почувствуют прилив энергии, но направить ее в мирное русло будет непростой задачей. Полезны йога и аутотренинг, а также занятия восточными боевыми искусствами.



Овен

Очень высок интеллектуальный потенциал представителей знака, нет такой задачи, с решением которой не справились бы Овны. Вы так стремительно двигаетесь вперед, что преград даже не замечаете (впрочем, возможно, все дело в том, что они сами разрушаются при вашем приближении). Вероятно получение полезной информации из надежного источника.



Телец

Этот день отлично подходит для долгосрочного планирования, в особенности – в области бизнеса и финансов. Ваша деловая хватка очень крепка, предпринимательские способности проявляются чрезвычайно ярко. Можно не только опередить конкурентов, но и одержать блистательную, окончательную и бесповоротную победу над соперниками.



Близнецы

Терпение – вот что сегодня вам совершенно необходимо. Многое оказывается не таким, как вы предполагали ранее. Одни Близнецы разочаровываются в близких людях, другие вынуждены бывают признать, что ошибались в своих умозаключениях. Представители знака страдают от душевного дискомфорта, и никто не спешит их утешить.



Рак

Первая половина этого дня связана с появлением новых идей и планов. Представители знака деятельны и находчивы, делают все возможное, чтобы не упустить свой шанс добиться грандиозных успехов. Поступки, которые вы совершаете, приятно удивляют окружающих, кажутся им оригинальными, но в высшей степени уместными и своевременными. Хорошо проходят деловые поездки. Вы легко завоевываете симпатии окружающих, с удовольствием кокетничаете и флиртуете.



Лев

День связан с напрасными надеждами и неоправданными ожиданиями. Львам кажется, что наступил тот момент, когда к их ногам должны лечь все сокровища мира – но, вот беда, никто почему-то этих сокровищ не несет. Приходится развивать бурную деятельность, чтобы добиться хоть чего-то, при этому нужно постараться избежать суеты, которая мешает сосредоточиться.





Дева

Рассчитывайте исключительно на свои силы: хотя помощь в этот день предлагают многие, добиться чего-то стоящего вы сможете, только если будете действовать совершенно самостоятельно. Возможны заманчивые деловые предложения, однако, прежде чем принять их, не поленитесь навести справки у незаинтересованных лиц — то, что вы узнаете, может неприятно вас удивить.



Весы

Вам придется провести немало времени в неприятном месте или в компании человека, который вам не особенно симпатичен. Вы проявите чудеса терпения – и не зря, именно благодаря ему вам и удастся в конце концов добиться своего. День подходит для экспериментов с имиджем, посещения салона красоты, проведения спа-процедур.



Скорпион

Удачный день, дела идут просто блестяще, у вас есть все основания радоваться жизни и благодарить звезды за благосклонность. Возможны неожиданные открытия, не исключено получение полезной информации. Очень хорошо проходят поездки, в пути возможны интересные знакомства.



Стрелец

Очень яркий день – в вашей жизни или происходит или собирается произойти что-то очень интересное. Ваша задача заключатся в том, чтобы не слишком волноваться по этому поводу и не совершать лишних телодвижений: все сложится наилучшим образом.



Козерог

Не предпринимайте ничего, пока не определитесь со своими целями и приоритетами. Вы слишком много внимания уделяете мелочам и слишком мало задумываетесь о том, что действительно важно. Велик соблазн заняться чем-то совершенно новым, неизведанным, но звезды напоминают, что сначала нужно довести до конца все ранее начатые дела.



Водолей

Вы почувствуете прилив сил, с удвоенным энтузиазмом возьметесь за те сложные дела, которые сегодня могут потребовать внимания. Можно делать крупные покупки, начинать ремонт дома, переставлять мебель или обновлять интерьер. Многие представители знака демонстрируют завидные лидерские качества и организаторские способности.









Рыбы

Подходящий день для переговоров любого рода. Вам удается найти общий язык даже с теми людьми, чьи цели и задачи принципиально отличаются от ваших. Кроме того, этот день можно использовать для учебы и сдачи экзаменов: ваш интеллектуальный потенциал высок, так что здесь проблем не возникнет. На пользу пойдет смена работы.

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